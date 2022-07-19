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    歐洲議會副議長︰盼台灣加入各國際組織 促台歐盟簽經貿協定

    歐洲議會副議長畢爾（圖左）向蘇揆表示，盼台灣能加入各國際組織。（圖翻攝自共訊畫面）

    歐洲議會副議長畢爾（圖左）向蘇揆表示，盼台灣能加入各國際組織。（圖翻攝自共訊畫面）

    2022/07/19 17:31

    〔記者李欣芳／台北報導〕歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）今晨抵台展開3天訪問，下午拜會行政院長蘇貞昌，畢爾向蘇揆表示，誠如蘇院長所言，歐洲議會與台灣的雙方關係已經非常緊密、友好，但我們要進一步再深化合作關係，她希望台灣能夠加入各國際組織，不只是因為台灣抗疫有成，還有台灣可在這些國際組織裡分享諸多經驗，而她希望能促成台灣與歐盟簽署雙邊經貿協定。

    畢爾強調，歐洲議會的議長的是女性，貴國的總統蔡英文也是女性，這是雙方合作的好兆頭，讓我們一起往前邁進！

    畢爾今天下午率團到行政院拜訪蘇貞昌，這是歐洲議會高層首度正式訪問台灣，展現強力支持。

    蘇貞昌首先致詞表示，歡迎歐洲議會副議長畢爾遠道而來，2年前畢爾副議長曾經承諾，若疫情趨緩，將來台訪問，今天果然成真。台灣與歐盟之間雖然距離遙遠，但因都堅持民主自由的普世價值，去年至今歐洲議會已通過20件友台決議案，彼此應加強進一步的互助合作。

    蘇貞昌指出，在蔡總統領導下，台灣不但在疫情中守護台灣國人的健康，我們守護了國家主權及國民健康，中國說台灣不能參加國際阻織，台灣人的健康是由中國照顧，這都是謊言，非常期待把成功經驗與歐洲議會的好朋友分享，也期待畢爾此行順利成功。

    畢爾表示，歐洲議會與台灣要進一步再深化合作關係，她希望台灣能夠加入各國際組織，不只是因為台灣抗疫有成，還有，台灣可在這些國際組織裡分享諸多經驗，她也非常期待歐洲議會持續與台灣努力往這方向邁進，歐洲經貿辦事處代理處長也在此，盼歐洲議會持續與台灣合作，促成台歐盟簽署雙邊經貿協定。

    不過，她說，此刻正面臨諸多挑戰，包括氣候變遷及諸多全球面臨的挑戰，此行代表民主對抗獨裁政權，她質疑獨裁政權不遵守國際秩序，也不維護和平，也不尊重主權，這是我們共同的價值可以一起合作。

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