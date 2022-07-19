為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    龔正雙城論壇喊「兩岸一家親」 許淑華批柯文哲：淪統戰樣板人物

    2022台北上海「雙城論壇」今日上午以視訊方式舉行，上海市長龔正致詞談及「兩岸一家親」。（翻攝直播）

    2022台北上海「雙城論壇」今日上午以視訊方式舉行，上海市長龔正致詞談及「兩岸一家親」。（翻攝直播）

    2022/07/19 16:28

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲今於「2022臺北上海城市論壇」提及共機擾台、阻我農漁產品等，上海市長龔正則再提「兩岸一家親」，並稱兩岸交流須在共同政治基礎；民進黨台北市議員許淑華認為，柯文哲僅陳述現況卻未提出具體要求，顯然只是虛應台灣人民的說詞，而龔正的表態更是將柯文哲當作統戰的樣板人物，宣示台灣其他政治人物均該如此。

    許淑華指出，共機頻繁擾台、片面斷絕我國農漁產品輸入、阻撓我參與各式國際組織等，均是明擺的現在進行式，而柯文哲的致詞僅是陳述事實，用以虛應台灣民眾的期待，卻無任何具體訴求。

    許淑華強調，造成兩岸對立的起因在於中國的諸多粗魯行徑，但柯文哲未藉著雙城論壇的平台予以譴責，甚或具體向上海市政府要求開放台北市輸出鳳梨、石斑魚等作為，顯然只是將自己置身為兩岸問題的旁觀者，難甩外界「舔共」質疑。

    而對於柯文哲過去曾公開發言稱「我當總統飛機也會越過中線」、今再強調共機擾台為總統責任而非台北市長責任等，許淑華認為，柯文哲全然在轉移話題、亂帶風向，無視國際規範及運作原則，就喊出如此愚蠢野蠻的話語，如此還妄想當總統實在可笑。

    許淑華近一步指出，龔正重申「兩岸一家親」仍再次宣示「一個中國」的政治架構，存在濃厚統戰意味、再次吃我豆腐，而柯文哲過去也提出同樣論述、未曾否認此概念，且對中共的各種挑釁威脅全盤接受，儼然已被中共當成統戰樣板人物，宣示台灣其他政治人物均該如此。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    柯文哲雙城論壇提共機擾台 王鴻薇：為年底選戰做危機控管
    2022/07/19 16:03

    柯文哲雙城論壇提共機擾台 王鴻薇：為年底選戰做危機控管
    傳中國敲定雙城論壇時間 北市府：台北決定、上海配合
    2022/07/19 15:50

    傳中國敲定雙城論壇時間 北市府：台北決定、上海配合

    高波動、高通膨環境下 這檔基金獲青睞！
    雙城論壇》龔正再提「兩岸一家親」 綠委：柯文哲讓中共軟土深掘
    2022/07/19 12:34

    雙城論壇》龔正再提「兩岸一家親」 綠委：柯文哲讓中共軟土深掘
    雙城論壇》今天登場未來是否續辦？ 陳時中：目前不宜辦
    2022/07/19 11:59

    雙城論壇》今天登場未來是否續辦？ 陳時中：目前不宜辦
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播