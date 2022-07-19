龔正雙城論壇喊「兩岸一家親」 許淑華批柯文哲：淪統戰樣板人物

2022台北上海「雙城論壇」今日上午以視訊方式舉行，上海市長龔正致詞談及「兩岸一家親」。（翻攝直播）

2022/07/19 16:28

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲今於「2022臺北上海城市論壇」提及共機擾台、阻我農漁產品等，上海市長龔正則再提「兩岸一家親」，並稱兩岸交流須在共同政治基礎；民進黨台北市議員許淑華認為，柯文哲僅陳述現況卻未提出具體要求，顯然只是虛應台灣人民的說詞，而龔正的表態更是將柯文哲當作統戰的樣板人物，宣示台灣其他政治人物均該如此。

許淑華指出，共機頻繁擾台、片面斷絕我國農漁產品輸入、阻撓我參與各式國際組織等，均是明擺的現在進行式，而柯文哲的致詞僅是陳述事實，用以虛應台灣民眾的期待，卻無任何具體訴求。

許淑華強調，造成兩岸對立的起因在於中國的諸多粗魯行徑，但柯文哲未藉著雙城論壇的平台予以譴責，甚或具體向上海市政府要求開放台北市輸出鳳梨、石斑魚等作為，顯然只是將自己置身為兩岸問題的旁觀者，難甩外界「舔共」質疑。

而對於柯文哲過去曾公開發言稱「我當總統飛機也會越過中線」、今再強調共機擾台為總統責任而非台北市長責任等，許淑華認為，柯文哲全然在轉移話題、亂帶風向，無視國際規範及運作原則，就喊出如此愚蠢野蠻的話語，如此還妄想當總統實在可笑。

許淑華近一步指出，龔正重申「兩岸一家親」仍再次宣示「一個中國」的政治架構，存在濃厚統戰意味、再次吃我豆腐，而柯文哲過去也提出同樣論述、未曾否認此概念，且對中共的各種挑釁威脅全盤接受，儼然已被中共當成統戰樣板人物，宣示台灣其他政治人物均該如此。

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