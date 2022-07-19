蘇貞昌將替林佳龍站台助講 不掛名總部正式職務

行政院長蘇貞昌19日出席「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」擴大防疫會議，會前接受媒體訪問。（記者塗建榮攝）

2022/07/19 16:17

〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍競選團隊成軍，競選總部主委由民進黨秘書長林錫耀出任，競選總幹事由立委吳秉叡接掌，據悉，基於行政中立等思考，行政院長蘇貞昌經與總統蔡英文商議後，認為行政院長不宜掛名林的總部正式職務，但在新北市有影響力的蘇貞昌，未來將替林佳龍站台助講，強力拉抬林的聲勢。

蘇貞昌幕僚今天受訪表示，年底新北市長選舉，行政團隊除了端出政績，蘇貞昌院長將替林佳龍站台助講。

兼任民進黨主席的蔡英文總統昨在官邸邀集會商林佳龍競選總部人事，會中原本推舉蘇貞昌女兒、立委蘇巧慧擔任的林的競選總幹事，但蘇巧慧指自己資歷不夠，最後一致推舉吳秉叡擔任競選總幹事，但吳秉叡不在場，於是由立委余天電話告知。蘇巧慧今天受訪時透露，昨天正在健檢的吳秉叡面對余天致電邀請，爽快答應出任林佳龍競選總部總幹事 ，蘇巧慧笑說「小時候都是選不在的人當班長」。

兼任民進黨主席的蔡英文總統昨天於官邸會商，對於林佳龍陣營原有意請蘇貞昌擔任競總榮譽主委或競總主委一事，蔡總統表示，基於閣揆的行政中立，並不適合在競總擔任職務。不過，蘇巧慧說，蘇院長一定會替林佳龍站台助講。

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