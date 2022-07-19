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    柯文哲雙城論壇提共機擾台 王鴻薇：為年底選戰做危機控管

    台北市長柯文哲今出席台北、中國上海的雙城論壇。（記者田裕華攝）

    台北市長柯文哲今出席台北、中國上海的雙城論壇。（記者田裕華攝）

    2022/07/19 16:03

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲今於台北、中國上海的雙城論壇上，首度公開提及共機擾台、阻我農漁產品等舉動，傷害兩岸民眾感情；國民黨台北市議員王鴻薇認為，柯文哲的談話是「左右逢源」，除了維繫兩岸交流外，更是考量年底選戰而設法做出危機控管，避免台灣民眾黨參選人們承受壓力。

    王鴻薇指出，從當前兩岸情勢來看，各縣市幾無相關交流活動，柯文哲能頂住壓力、持續舉辦雙城論壇，維繫兩岸城市交流，此予以肯定。

    但王鴻薇分析，柯文哲提及台灣民眾關注的軍機、農漁產問題，此仍有選舉考量，即便他卸任在即，但民眾黨的台北、新竹、桃園等縣市長參選人及各市議員參選人都有壓力，因此柯文哲試圖藉由雙城論壇化解、進行危機管控。

    而上海市長龔正重提「兩岸一家親」，並意有所指稱兩岸交流離不開「共同的政治基礎」；王鴻薇認為，中國方面所謂共同政治基礎於中央或政黨層級，都是指「九二共識」，而柯文哲因有政治考量不提九二共識、改談兩岸一家親，此也獲得中國方「開綠燈、發通行證」，但概念還是涵蓋在九二共識內。

    王鴻薇表示，目前3名台北市長參選人對於雙城論壇均有加註條件、但未完全否定，即便是民進黨參選人陳時中也未斷言不續辦，研判未來不論誰當選市長，仍會評估當時政治環境及自身政治利益而有條件續辦雙城論壇。

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