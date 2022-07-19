參加陳時中記者會提前離開 高嘉瑜：趕赴宜蘭參加公祭

民進黨台北市長參選人陳時中（前排左二）到霞海城隍廟參拜，立委高嘉瑜（橘色口罩）就站在陳時中後方。（記者何玉華攝）

2022/07/19 15:56

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中今（19）天到大同區霞海城隍廟參拜，同時介紹競選團隊成員，作為競選起跑的起手式，包括立委、台北市議員等多人出席，卻被發現擔任副主委兼分區督導的高嘉瑜亮相後快速離去。高嘉瑜解釋，之前已安排11點趕到宜蘭參加公祭，事先已與競總協調會提前離開。

自從陳時中團隊公布邀請3名在地立委擔任副主委兼任分區督導後，高嘉瑜就受到各方的輿論質疑，雖然總幹事吳思瑤、同任副主委的同事何志偉聲援，仍有不少議論。今天早上她出席活動，先陪團隊參拜後，再到一旁的主舞台，由主持人林楚茵依序唱名上台。

林楚茵點到高嘉瑜後，與先就定位的吳思瑤打招呼，轉身再與跟著上台的何志偉寒暄，隨即往後從舞台下方離去，並未參與記者會後的大合照。前桃園市議員王浩宇在臉書貼文曝光此事，指高嘉瑜上台就定位約2秒就突然轉身離去，不少人留言一面倒酸高嘉瑜。

高嘉瑜說明提早離開，是因為早就安排今（19）天上午11點參加朋友父親在宜蘭的公祭，昨天下午臨時接到今天早上10點陳時中在霞海城隍廟的記者會行程時，非常擔心時間來不及，也事先協調好陪同候選人參拜完即可離開，不用等到上台唱名；但她還是等到唱名介紹完才離開。

高嘉瑜說，感謝陳時中競選團隊的體諒，讓她提早離場。雖然趕到宜蘭已經11點半，但好在還來得及捻香致意。

王浩宇在臉書指高嘉瑜參加陳時中記者會，就定位後約2秒就快速離去。（截圖自王浩宇臉書）

立委高嘉瑜表示，因之前已排定到宜蘭公祭，無法留到記者會最後拍大合照。（記者何玉華攝）

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