未繫安全帶被攔查 竟倒車衝撞警車

沒繫安全帶的范男，不滿被警方盤查，踩油門倒車衝撞巡邏車，士檢依妨害公務罪嫌將他起訴。（資料照）

2022/07/19 16:01

〔記者溫于德／台北報導〕今年3月間，范男開車行經國道3號，因不滿國道警察舉發他未繫安全帶，竟趁著找證件，踩油門倒車衝撞巡邏車，幸無人員傷亡，士林地檢署偵結，依妨害公務罪嫌起訴范男。

起訴指，今年3月21日下午4時許，范男開車載女友人行經台北市南港區國道3號由北往南，由於兩人都沒有繫安全帶，被巡邏中的國道警察第九公路警察大隊雷姓小隊長、蕭姓警員發現並攔停。

當下，雷姓小隊長要求范男出示證件，范男拒絕配合，並下車喝下類似感冒糖漿的液體也嚼檳榔；經雷姓小隊長告知要依規定逕行舉發，范男回駕駛座找證件。

豈料，范男待女友人拿證件下車並關上車門後，立即打倒車檔，並查看左後照鏡確認車況，接著踩油門衝撞巡邏車，導致巡邏車頭毀損、不堪使用，須花17萬多元維修。

至於現場雷姓小隊長、蕭姓警員，因站在范男汽車前方，並未傷亡；警方見狀趕緊請求支援，並依妨害公務現行犯逮捕范男。

范男否認妨害公務，他辯稱，當時他返回車上找證件，不知道手煞車有無拉起或放下，也不知道是否誤踩剎車或油門，更不清楚汽車當下為何會無故後退；他強調「我不是故意衝撞巡邏車」。

士檢根據交通事故現場圖、行車記錄器、警方密錄器等證據，認定范男開的是自排車，具有「避免誤觸」的安全裝置，且范男倒車時還曾踩剎車控制車速，顯然故意動手操作使汽車倒車衝撞巡邏車，故依妨害公務罪嫌起訴范男。

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