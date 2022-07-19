蛋價明起再漲2元續創新高！ 蛋商公會︰每日至少缺100萬顆

明天起雞蛋價格再漲2元，再刷歷史新高紀錄。示意圖。（資料照）

2022/07/19 15:45

〔記者邱芷柔／台北報導〕台北市蛋商公會今（19日）天證實，明天起雞蛋價格再漲2元，產地價從每台斤40.5元漲至42.5元，批發價從每台斤50元漲至52元，再刷歷史新高紀錄。農委會則強調，目前通路上沒有缺蛋，但近日國旅帶動餐飲觀光需求大增，供需因素反映在價格上。

台北市蛋商公會理事長高傳謨指出，今年蛋價已漲了6元，除了飼料價格受國際原物料影響，天氣熱也讓母雞產蛋率下降，此外換羽抓雞速度太快亦造成供應不及，目前每天缺蛋至少5千箱，相當於至少日缺100萬顆雞蛋，預期1個月後缺蛋情況會比較趨緩。

不過農委會畜牧處副處長江文全表示，目前雞蛋每天約生產1.3萬箱（每箱200顆），通路上並沒有缺蛋，過去夏季這個數量可達供需平衡，但今年情況較特殊，供需因素會反映在價格上。

江文全進一步分析，蛋價再漲主要有3個原因，第一是部分飼料價格維持相對高檔，第二是疫情趨緩、暑假國旅人潮明顯增加，帶動觀光餐飲需求，第三則是最近天氣較炎熱，影響母雞產蛋率下降，以往暑假是雞蛋的消費淡季，農民會進行蛋雞群的調整，讓部分雞休產換羽，供需波動就會影響價格。

農委會日前評估國際穀物價格已達高峰，何時能帶動蛋價回穩？江文全說，蛋價仍要回歸市場機制，不過根據目前國際穀物行情的變動預測，8月以後穀物價格回跌會較明顯，對雞蛋成本下降會有一定的幫助。

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