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    蔡英文民調回溫衝過半 游盈隆：「蔡蘇體制」助攻選戰

    台灣民意基金會董事長游盈隆19日公布7月最新民調，六成六台灣人贊成蔡政府全國下半旗以示哀悼，總統蔡英文支持度因這件事而獲得民眾明顯的加分，這種現象可以形容是「安倍遇刺效應」。 （記者劉信德攝）

    台灣民意基金會董事長游盈隆19日公布7月最新民調，六成六台灣人贊成蔡政府全國下半旗以示哀悼，總統蔡英文支持度因這件事而獲得民眾明顯的加分，這種現象可以形容是「安倍遇刺效應」。 （記者劉信德攝）

    2022/07/19 15:58

    〔記者陳政宇／台北報導〕台灣民意基金會今（19）日公布最新民調，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌的支持度雙雙回溫，分別獲得53%與49%。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，「蔡蘇體制」發揮穩定政局、安定社會人心的作用，也讓即將開打的九合一地方選戰，在去除沉重的中央執政包袱後，有利於執政的民進黨。

    針對蔡英文總統職務表現，最新民調結果顯示，有15.9%受訪者表達非常贊同，37.1%還算贊同，17.6%不太贊同，17.5%一點也不贊同，11.8%表示沒意見、不知道或拒答。與上個月相比，蔡英文的贊同率上升5.7個百分點，而不贊同率遽減6.8個百分點。

    游盈隆認為，根據同份民調結果，72%台灣人為安倍遇刺而感到難過，66%台灣人贊成蔡政府全國降半旗以示哀悼。當舉國籠罩在安倍遇刺身亡的哀傷氛圍時，蔡政府適時宣佈7月11日全國降半旗，契合絕大多數台灣人的心境，蔡英文處理國家大事的方式因這件事而獲得民眾明顯的加分，而這種現象可以形容是「安倍遇刺效應」。

    「台灣總統聲望易受外在因素影響」，游盈隆進一步指出，以今年上半年來說，俄烏戰爭爆發、美國政府高層頻頻訪台、兩岸軍事危機升高、釋迦蓮霧鳳梨效應、石斑魚效應、安倍遇刺效應接連在不同時間點發生，都以不同方式和程度影響台灣人的政治認知和判斷，最終影響總統聲望，提升總統民意支持度。當時序進入選舉季節，總統聲望高低就是執政黨選戰成敗的重要指標。

    此外，蘇貞昌內閣施政表現的民意反應，有12.2%受訪者表達非常滿意，36.8%還算滿意，21.4%不太滿意，19.9%一點也不滿意，9.7%表示沒意見、不知道、拒答。與上個月相比，滿意蘇內閣施政表現者增加2.6個百分點，不滿意者減少4.4個百分點。

    游盈隆解讀，這次蘇內閣民意支持度也受到「安倍遇刺效應」相當程度的激勵而顯著提升，而「蔡蘇體制」自建立以來已經3年7個月，不僅關關難過關關過，發揮了穩定政局、安定社會人心的作用講，也讓即將開打的2022九合一地方選戰，在去除沉重的中央執政包袱之後，而有利於執政的民進黨。

    本次調查由游盈隆負責問卷設計，山水民意研究公司受委託負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是7月11日至13日，以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法採全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1075人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

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