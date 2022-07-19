公車虧損嚴重、議員憂倒閉 北市府稱已協調銀行提供購車融資

台北市議會交通委員會安排北市交通局、大都會客運公司等單位工作報告。（記者蔡亞樺攝）

2022/07/19 15:18

〔記者蔡亞樺／台北報導〕受到疫情衝擊，公車運量銳減，大都會客運公司總經理李建文今指出，許多業者虧損嚴重、虧到資本額一半以上，有1家還虧掉整個資本額，北市議員擔心業者恐怕會倒閉，損及公車族權益，要求北市府積極協助，市長柯文哲面對此問題須審慎考量，北市公共運輸處表示，已協調富邦銀行，提供購車融資等協助。

台北市議會交通委員會今早安排北市交通局、大都會客運公司等單位工作報告，議員聚焦公車運價調整案及經營情形。李建文說，因疫情影響民眾減少外出，目前運量僅達三級警戒前的83%，公車嚴重虧損甚至有倒閉危機，去年有多家業者虧損超過資本額一半，盼市府協助持續紓困。

議員戴錫欽問，是否要增資？市府如何因應？李建文直言沒有錢，要借錢也有困難；公運處長常華珍說，大都會客運得天獨厚，稍微有一點盈餘，其他公車業者全部虧損，目前業者財務負擔最大在於購車，因此已協調富邦銀行給予融資，還有許多面向的協助。

李建文說，目前北市14家聯營公車業者，除了大都會，其他業者虧損虧掉資本額一半以上，其中一家虧掉整個資本額，目前大都會所屬集團有5500名駕駛及員工，整個14家業者全部有6萬人。

議員汪志冰直呼，茲事體大，不只涉及6萬名員工的生計，也影響公車族，市府應該提供更具體有效的政策，不要只是看天吃飯。李建文更無奈說，目前許多銀行不願借錢，富邦銀行在市府協助有接觸，但銀行對公車業者也不信任，希望市府連帶保證。

議員陳炳甫表示，公車倒閉是很嚴重事情，牽涉到市民權益，跟銀行類似，不可隨便倒閉的行業，像是此次疫情產險業賠很多錢，金管會規定當資本不足要求增資，公車萬一倒了、路線沒了，影響通行權，北市府應研議配套措施，例如公車業資本額賠一半提增資改善計畫、資本額虧損25%市府接手營運等，要有替代方案。

議員王欣儀問，公車運價何時審查？北市交通局長陳學台說，雙北聯席會議都已在協調中，常華珍說，新北市預計8月啟動作業，至少2個半月時間送進市政會議，通過後送議會進行審議。陳學台承諾，盡快在這個會期送到議會，並承諾積極協助公車業者。

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