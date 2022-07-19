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    外出小心！ 北北基3縣市大雷雨特報

    氣象局對台北市松山區、大安區、中山區、內湖區、士林區、北投區，新北市汐止區、萬里區發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時30分。（圖擷自中央氣象局）

    氣象局對台北市松山區、大安區、中山區、內湖區、士林區、北投區，新北市汐止區、萬里區發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時30分。（圖擷自中央氣象局）

    2022/07/19 16:21

    首次上稿：12:43
    更新時間：16:20

    〔即時新聞／綜合報導〕今日午後對流旺盛，氣象局今（19）日14時30分對台北市與新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時30分；14時41分對桃園市、新竹縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時45分；15時7分對新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時0分；15時48分對基隆、台北市、新北市發布大雷雨即時訊息。

    氣象局表示，由於受到對流雲系發展旺盛影響，對台北市松山區、大安區、中山區、內湖區、士林區、北投區，新北市汐止區、萬里區發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時30分；桃園市大溪區、龍潭區、平鎮區、復興區與新竹縣關西鎮、尖石鄉的大雷雨即時訊息持續時間至15時45分；15時7分對新北市石碇區、坪林區、烏來區發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時0分；15時48分對基隆七堵區、臺北市松山區、信義區、大安區、文山區、南港區、內湖區與新北市新店區、汐止區、深坑區、石碇區、坪林區、平溪區、烏來區發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時45分止。

    氣象局提醒請當地民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪（河）水暴漲，以及低能見度，提醒民眾待在室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下並盡量減少與地面接觸的面積，冰雹會影響人車安全。

    桃園市大溪區、龍潭區、平鎮區、復興區與新竹縣關西鎮、尖石鄉的大雷雨即時訊息持續時間至15時45分。（圖擷自中央氣象局）

    桃園市大溪區、龍潭區、平鎮區、復興區與新竹縣關西鎮、尖石鄉的大雷雨即時訊息持續時間至15時45分。（圖擷自中央氣象局）

    氣象局15時7分對新北市石碇區、坪林區、烏來區發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時0分。（圖擷自中央氣象局）

    氣象局15時7分對新北市石碇區、坪林區、烏來區發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時0分。（圖擷自中央氣象局）

    氣象局15時48分對基隆七堵區、臺北市松山區、信義區、大安區、文山區、南港區、內湖區與新北市新店區、汐止區、深坑區、石碇區、坪林區、平溪區、烏來區發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時45分止。 （圖擷自中央氣象局）

    氣象局15時48分對基隆七堵區、臺北市松山區、信義區、大安區、文山區、南港區、內湖區與新北市新店區、汐止區、深坑區、石碇區、坪林區、平溪區、烏來區發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時45分止。 （圖擷自中央氣象局）

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