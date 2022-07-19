為見女網友一面 宅男衝超商買2萬4千元點數

北投分局長安派出所警員謝政翰（左）、警員李心凱（右）成功阻詐。（記者王冠仁翻攝）

2022/07/19 15:37

〔記者王冠仁／台北報導〕陳姓男子透過交友軟體認識一名女網友，兩人每天透過網路聊天、噓寒問暖，他以為遇上真命天女，對方還說只要他去購買遊戲點數就能換取見面機會。他被愛情沖昏頭，跑到台北市北投區一家超商要買2萬4千元的點數，幸虧店員發現異狀報警，警方才及時攔阻他被騙；北投分局今天公開表揚阻詐的員警，也呼籲民眾網路交友千萬要小心謹慎。

警方調查，家住台北市北投區的陳姓男子，先前透過交友軟體認識一名女網友，對方每天噓寒問暖、閒聊寒暄，以柔情攻勢取得他信任。不久後，女網友問陳想不想見面，陳急於見上自己的夢中情人一面，因此儘管對方說要購賣遊戲點數才能碰面相當不合理，陳依然依照對方所說照辦。

陳跑到台北市光明路上一家便利商店，告訴店員要購買2萬4千元的遊戲點數，還告訴店員買這麼多點數是為了討女朋友歡心；店員懷疑他遇上詐騙集團伎倆，於是通報轄區警方。

北投分局長安派出所警員謝政翰、李心凱獲報趕到，員警詢問來龍去脈，發現她遇上典型的交友型詐騙。員警拿出過去相關新聞案例勸說，揭穿詐騙集團謊言，陳最後才相信自己差點上當。

警方呼籲，網路世界真假難辨，民眾使用社群網站、交友軟體千萬要小心謹慎，若發現疑似詐騙案件，請撥打165防詐騙諮詢專線查證或撥打110報案。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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