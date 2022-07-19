味全混油3292萬元被沒收 學者直言「犯罪所得不值得保障」

憲法法庭19日召開沒收新制言詞辯論案。（記者吳政峰攝）

2022/07/19 14:56

〔記者吳政峰／台北報導〕味全食品委託頂新集團製造「純油」，卻混入葵花油、芥花油、銅葉綠素等成分，2014年間被依詐欺等罪起訴，2016年再被依刑法的「沒收新制」沒收不法所得3292萬餘元。味全質疑「沒收新制」2016年才施行，不應向前回溯沒收 ，聲請釋憲，憲法法庭19日召開言詞辯論，身為鑑定人的台大法律系教授林鈺雄直言「犯罪所得不值得保障」。

林鈺雄認為，要討論「犯罪所得」是不是信賴保護原則所應保障的利益，應先界定它是不是憲法所保護的財產權，從刑事犯罪是法律最嚴重的行為來看，犯罪所得並非信賴保護原則適用的客體，不值得受到憲法保障。

林鈺雄表示，沒收不是一種刑罰或類刑罰，因此2016年修正施行的沒收新制規定「『沒收』適用裁判時的法律」，並不違反罪刑法定的絕對禁止溯及原則。而法官如果覺得沒收超過比例原則，可援引「過苛條款」不許宣告沒收，立法者已考量各種情形。

林鈺雄指出，德國的「利得沒收新法」採更徹底的從新原則，且範圍及於犯罪已經罹於時效的「真正溯及」，比我國更嚴格，但德國聯邦憲法法院兩度審查結論皆「合憲」，不違反法治國禁止溯及、信賴保護。

林鈺雄強調，犯罪所得未歸還之前，均以不法狀態存在，任何人不得信任不法行為所致的財產不會被剝奪，透過新制沒收行為人或第三人的不法利得，具公共利益，且非真正溯往，不違反法律禁止溯及、比例原則。

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