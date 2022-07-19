知名品牌「FOREVER 21｣欠稅400萬 全數清償完畢

「FOREVER 21｣欠稅達400萬元，台北分署表示，經公司在台代理人辦理留抵稅額抵繳稅款，已清償完畢。（資料照）

2022/07/19 14:48

〔記者溫于德／台北報導〕以「快時尚｣著稱的知名品牌「FOREVER 21｣，先前撤出台灣經營，然而，其所設立的分公司一度欠繳稅款達400萬多元，行政執行署台北分署說，經協調，公司在台代理人辦理留抵稅額抵繳稅款，終於清償完畢。

台北分署說，「荷蘭商永遠二十一環球有限公司」台灣分公司先前在台以「FOREVER 21」經營服飾等業務，開幕時曾有多位知名藝人站台，初期消費者入店前甚至要排隊1個多小時，但2019年起，公司陸續關閉門市並宣布全面撤出台灣。

台北分署指，公司在台結束營業後，經台北國稅局調查認定，公司短漏報2016年營利事業所得稅，加上罰鍰，總計欠繳413萬多元，由於公司未主動繳納，遭移送分署執行。

台北分署表示，經執行，雖獲得部分成果，仍有近300萬元的稅款無法獲償，因此，經查得公司帳上還有300萬多元的營業稅留抵稅額，足以清償欠款，主動聯繫公司在台會計師辦理留抵稅額的退還抵繳作業，並獲代理人積極回應及處理。

台北分署說，今年6月底，台北國稅局函覆核准公司以留抵稅額抵繳所欠的營利事業所得稅，並於7月間完成入帳沖償。終於清償全部欠稅。

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