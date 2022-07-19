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    藍白爭「最強在野」民調出爐 游盈隆：1個民進黨抵2黨

    台灣民意基金會今召開記者會，由董事長游盈隆主持。（記者劉信德攝）

    台灣民意基金會今召開記者會，由董事長游盈隆主持。（記者劉信德攝）

    2022/07/19 14:53

    〔記者陳政宇／台北報導〕台灣民意基金會今（19）日公布最新民調，民進黨的支持度上升至34.2%，維持全台最大黨；國民黨支持度下滑、民眾黨上升，2黨支持度皆為14.9%，並列「最大在野」。台灣民意基金會董事長游盈隆直言，一個民進黨支持度可抵得過國民黨加民眾黨還有剩，這是2個在野黨必須戒慎恐懼，否則下場堪虞。

    台灣民意基金會民調結果顯示，民主進步黨獲34.2%受訪者支持，國民黨14.9%，民眾黨14.9%，時代力量3.2%，台灣基進2.1%，其他政黨合計1.7%，另有28.1%受訪者沒特別支持哪一個政黨，有0.8%表示不知道或拒答。

    與上個月相比，3個主要政黨支持度得失互見，民進黨略增1.6個百分點，國民黨下滑3個百分點，民眾黨上揚3.3個百分點，時代力量略增1個百分點，台灣基進下滑1.2個百分點；「中性選民」減少2.5個百分點，維持在2成8的水平。

    游盈隆分析，2018年7月，民進黨與國民黨支持度在伯仲之間，都在23%左右，2022年的7月，民進黨支持度34.2%，國民黨支持度14.9%，兩者相差19.3個百分點，「這樣的差距是可觀、巨大、恐怖的，對2022九合一地方選舉誰勝誰敗，有很好的啟發性」。

    此外，根據最新民調，若藍綠在六都捉對廝殺，民進黨參選人陳時中的台北選民欣賞度為19%，國民黨參選人蔣萬安17%。國民黨籍新北市長侯友宜的新北選民欣賞度50%，民進黨參選人林佳龍22%。民進黨參選人林智堅的桃園選民欣賞度32%，國民黨參選人張善政5.8%。

    國民黨籍台中市長盧秀燕的台中選民欣賞度為38%，民進黨參選人蔡其昌19%。民進黨籍台南市長黃偉哲的台南選民欣賞度41%，國民黨參選人謝龍介15%。民進黨籍高雄市長陳其邁的高雄選民欣賞度42%，國民黨參選人柯志恩8.6%。總結上述，民進黨參選人在台北、桃園、台南、高雄的選民欣賞度取得領先，而國民黨則守住新北及台中。

    本次調查由游盈隆負責問卷設計，山水民意研究公司受委託負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是7月11日至13日，以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法採全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1075人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

    台灣民意基金會今公布最新民調，3個主要政黨支持度得失互見。（台灣民意基金會提供）

    台灣民意基金會今公布最新民調，3個主要政黨支持度得失互見。（台灣民意基金會提供）

    比較藍綠六都市長參選人的選民欣賞度，民進黨在台北、桃園、台南、高雄取得領先。（台灣民意基金會提供）

    比較藍綠六都市長參選人的選民欣賞度，民進黨在台北、桃園、台南、高雄取得領先。（台灣民意基金會提供）

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