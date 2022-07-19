蔡培慧出新書獲正副總統推薦 陳吉仲落淚：期待她勝選改變南投

民進黨南投縣縣長參選人蔡培慧19日舉辦「拔地而起的力量」新書發表會，媽媽陳素蘭也出席發表會，幾度讓蔡培慧淚崩。（記者張嘉明攝）

2022/07/19 14:29

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨南投縣長參選人蔡培慧今召開《拔地而起的力量》新書發表會，除了蔡英文總統、副總統賴清德專文推薦外，立委蘇巧慧也笑稱自己是奉蘇揆指派到場祝賀。同為台灣農村陣線戰友的農委會主委陳吉仲感性落淚，期待蔡培慧勝選，有機會改變社會、改變南投。

《拔地而起的力量》記錄蔡培慧從小自魚池北上求學，歷經學者、社會運動者，在蔡英文總統力邀下，以立法、行政多重角色歷練投入農業改革與城鄉發展的過程。

蔡總統透過專文指出，921地震隔天蔡培慧就從台北趕回南投，整整9年在第一線全心投入災後重建，也耐心推動建築耐震法規改善，這段歷程培養她具有執行力、圓融行政能力的重要養分，也讓她學習如何擬定方案、尋找資源；擔任行政院中部聯合服務中心執行長，蔡培慧也將更多資源帶進南投，相信蔡培慧已經做好準備讓南投轉型，成為科技農業、地方創生的重要基地。

副總統賴清德也錄製祝賀影片表示，20多年來蔡培慧從學者到立委、從社運跨進政治，一路從體制外衝撞到體制內改革，不變的是她對改革的堅持，對農業的理想和使命，以及對台灣、對南投永遠不變的大愛，期盼南投鄉親能給蔡培慧一個機會，讓她用行動帶來改變，帶領南投轉運升級。

立委蘇巧慧俏皮地說，這場新書發表不只總統、副總統支持，行政院長蘇貞昌也派專人到場祝賀，蔡培慧一直想為南投做更多事，希望蔡贏得勝利，改變南投、改變台灣；立委林昶佐也說，蔡培慧對南投的感情讓她能堅持前進，希望年底選舉能贏，讓故事有個美好的結局。

苗栗農民洪箱也說，當年苗栗大埔事件時，自己面臨土地徵收求助無門也很不甘願，是蔡培慧鼓勵她女人也可以撐起一片天，雖然蔡去選南投根本是「不怕死」、很不容易，但大家一定看得到她的努力。

陳吉仲也淚灑現場說，蔡培慧就像他的妹妹，當年在大埔事件奮鬥3年多，馬政府還是打算強硬通過環評，是蔡培慧帶領農陣堅持到底，發動年輕人夜宿環保署才擋下，後續進一步讓國光石化案取消；蔡培慧更為南投爭取農、水路等很多正面的事，2016年後幾乎都不再發生，希望蔡有機會帶來更多改變。

蔡培慧也說，對她來說，政治不是做官，政治是眾人之事，為大家整合資源，用行動帶來改變，她也都跟自己說，要做就做到最好；蔡培慧的媽媽也到場支持，並包了粽子要讓蔡培慧「包中」南投縣長，另方面也怕她忘了吃飯，現場氣氛溫馨，大家哭成一片。

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