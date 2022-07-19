演員改當警員狂出包被懲處 提告要求撤銷又吞敗

北高行認為，竹北分局對林守宏的各次懲處都沒有問題，判林敗訴，連同他訴請國賠20萬元一併駁回。（資料照）

2022/07/19 13:51

〔記者溫于德／台北報導〕演員林守宏改當警員，卻被新竹縣警察局竹北分局指控上臉書誣指偵查隊小隊長駕駛偵防車返家洗澡，林又對酒醉女子噴辣椒水，請公假也未如時應考等，事後被記申誡、大過，林不服提告。台北高等行政法院認為，分局各次懲處都沒有問題，判林敗訴，連同他訴請國賠20萬元一併駁回。可上訴。

林守宏原本是演員，曾在各個連續劇露臉演出，包括犀利人妻、家和萬事興、新兵日記等。

判決指，林進入警界後原本是分局警備隊員，後來調派高鐵派出所，2020年4月12日卻未經查證，上臉書「警察之友會公開社團」，指責偵查隊小隊長駕駛偵防車返家洗澡，被分局記1次申誡。

林也被查出，同年4月5日受理酒醉女子報案遺失手機時，因為女子講話聲音大、情緒不穩，他先回「妳再吵我會使用辣椒水」，見女子回「你開我啊，開我啊！」他辯朝女子兩度噴辣椒水，事後被記2次申誡。

同年6年3日，林處理案件後，上報案系統寫下「分局縱放分局對面米粉湯妨害公務現行犯，打壓基層警員並將其調離現職？！警員林守宏死不瞑目」等，與報案內容無關的文字，被記2次申誡；5天後，他與同仁開車巡邏時，又把警車停在路邊聊天達半小時，遭分局督察目睹，這次被記2次申誡。

判決也指，同年6月1日，他執行測速勤務後，上系統工作紀錄簿寫下「測速時有很多汽車…讓我想到竹北分局某些XX可以目無法紀、膽大妄為擅自打壓基層警員…看到我拉的屎又想到竹北分局某些XX…」等，同樣與勤務無關的文字，再被記2次申誡。

此外，他以被告身分於同年5月1日、6月16日兩度被新竹地檢署傳喚到庭訊問，返還分局後，又在還原筆錄記錄表寫下「無法一一記住，且偵查不公開，為什麼竹北分局不詢問地檢署」、「用用你的大腦想想，想知道不會用陳報單陳報地檢嗎？」，又被記2次申誡。

另他以2020年6月13、14日要參加警察三等特考為由請公假，事後卻未依分局要求「繳驗」到考證明，還在職務報告上說自己當時腹瀉、頭痛，又被分局任意處分，所以身心俱疲在家休息才未應考，因此也沒有就醫紀錄；分局認為他並未撤銷公假改請病假，記1次大過。

但他無法接受上述這些懲處，提起行政訴訟主張分局對他濫權打壓、任意處分，考績會決議為也因為是1人決策而無公信力，害他考績、升遷、薪資、統調資格通通受到影響，故除了請求撤銷所有懲處，也要分局賠他20萬元。分局解釋，對林的懲處均符合獎懲標準與紀律實施要點等規定，否認違法。

北高行認為，分局各次懲處都沒有問題，判林敗訴，連同他訴請國賠20萬元一併駁回。

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