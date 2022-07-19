壯大改革陣容！ 時力8位議員拚連任

時代力量今（19）日舉行「2022地方公職人員選舉第五波提名記者會」，前排左起為彰化縣議員吳韋達、新竹市議員蔡惠婷和林彥甫、新竹縣議員連郁婷、桃園市議員簡智翔。後排左起為時代力量秘書長白卿芬、立委王婉諭、黨主席陳椒華、立委邱顯智及時代力量立法院黨團主任賴嘉倫。（記者楊丞彧攝）

2022/07/19 13:44

〔記者楊丞彧／台北報導〕時代力量今（19）日舉行「2022地方公職人員選舉第五波提名記者會」，公布競選連任公職名單，包括桃園市議員簡智翔、新竹縣議員連郁婷、彰化縣議員吳韋達、台南市議員林易瑩、高雄市議員林于凱、新竹市議員蔡惠婷、林彥甫和廖子齊等8位現任縣市議員，以及新北市瑞芳區龍山里長陳志強。時代力量立委、決策委員邱顯智強調，這幾位縣市議員4年成績有目共睹，值得各界繼續支持外，也呼籲民眾在11月一起用選票壯大支持改革的陣容。

上屆地方選舉2018年11月24日投票，時代力量選前共提名40人參選縣市議員，後一人因故退選，最終在縣市議員共斬獲16席位。然而，近年其中5人陸續退黨，包括台北市議員林亮君、黃郁芬和林穎孟，苗栗縣議員曾玟學和高雄市議員黃捷。雲林縣議員廖郁賢因黨籍被停權，今年將以無黨籍身分競選連任。

今年11月26日地方選舉，在今天提名前，時代力量共提名38位縣市議員參選人，後一人退選、一人撤銷資格；現任縣市議員中，基隆市議員陳薇仲與苗栗縣議員宋國鼎放棄連任，分別挑戰基隆市長、苗栗縣長。而原先傳出可能挑戰縣長大位的彰化縣議員吳韋達與新竹縣議員連郁婷，也在本次競選連任縣議員的名單中。

時代力量黨主席、立委陳椒華說，時代力量2015年成立迄今已經七年多。2018年，時代力量喊出「人民的議會」，秉持「與人民站在一起」的理念，讓許多優秀議員得以進入地方議會，扮演監督跟制衡的重要角色，表現深獲肯定。今年，時代力量迄今也推出超過40位優秀人選，將接力延續過去累積的經驗與成果，期盼將改革的力量帶進台灣的每個角落。

桃園市議員簡智翔指出，桃園是個年輕的城市，升格直轄市後，生活品質與居住環境卻未符合市民心中的期待。他希望桃園能成為一個兼具經濟發展、優質生活環境的城市。今年他將和桃園市其他4位議員參選人一起努力，以全壘打為目標，盼在市議會成立黨團。

新竹縣議員連郁婷表示，縣市議員因為是複數選區，所以能選出像她這樣和社會上相對少數的人站在一起的民意代表。未來四年，她希望持續幫助社會上相對少數、被政府遺忘、相對弱勢的族群，也希望持續推動囤房稅、噪音管制時間等應改革之事，也期許自己比過去4年做得更多、更好。

新竹市議員林彥甫則直指，林智堅市府光鮮亮麗外表下仍有許多問題，例如新竹輕軌和大車站一場地方說明會都沒辦，攸關城市百年發展的建設，不應是市長一個人或少數人說的算。立委邱顯智也稱讚，林彥甫對新竹市府監督不遺餘力，充分展現議員本色。時力在許多縣市議會議席都很少，但都不畏強權、致力為人民伸張權利，期盼選民一起壯大支持改革的陣容。

新竹市議員蔡惠婷說，感謝民眾與時力4年前給予政治素人機會，讓市民長年詬病的沉痾得以改變。很多民眾常說議員就是每天在施壓、關說，但她希望打破這樣的刻板印象。4年來，她致力關注遊樂器材安全、幼兒園違法超收、特教減壓等議題，希望對藍綠感到失望的選民，能擁抱第三勢力。

彰化縣議員吳韋達強調，時代力量戰戰兢兢地站在人民的一方，近4年來在彰化縣議會，他處理了保母系統的完善、校園安全、營養午餐的食安把關、道路交通設計、勞資權益的爭取等。吳韋達坦言，在理想跟現實之間要取得平衡很困難，但4年下來他與團隊找到一個運作的方式，他希望號召志同道合的朋友一起加入年底的選戰。

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