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    獨家》陳彥伯、陳正祺出任新任副指揮官 職掌人流與經濟鬆綁

    交通部政次陳彥伯。（資料照）

    交通部政次陳彥伯。（資料照）

    2022/07/19 13:51

    〔記者李欣芳／台北報導〕在中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝就位後，原副指揮官內政部次長陳宗彥完成階段性任務請辭，新任副指揮官由行政院長蘇貞昌敲定分別由交通部政次陳彥伯與經濟部政次陳正祺2人出任，2人將分別職司疫情人流等管控與接下來經濟等活動的鬆綁，副指揮官並由原本1席增為2席，最快將在下午指揮中心的記者會上宣布上述人事案。

    蘇貞昌今天並在主持擴大防疫會議時，感謝陳宗彥擔任副指揮官期間，針對邊境管制、疫調追蹤以及相關居家隔離及居家檢疫等警消支援作業等工作大力協助，不僅使過去的防疫政策能夠有所貫徹，也為現在的防疫成績定下良好的根基，而如今疫情已到了下一個階段，台灣除持續堅守防疫工作外，亦須兼顧經濟、貿易以及商業發展。

    蘇貞昌說，在這樣的考量下，王必勝已向行政院報告規劃的副指揮官人選，並將在適當時間對外公布，期許新任衛福部薛瑞元部長、王必勝指揮官以及新任副指揮官，能夠在陳時中前部長奠定的基礎下繼續加油，共同度過疫情的難關。據悉，蘇貞昌今天在會中提及未來將由陳彥伯與陳正祺2人出任副指揮官。

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    經濟部政次陳正祺。（資料照）

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