共享機車安全帽好臭「洗完頭還有味道」 北市允檢討納入評鑑

北市議員李明賢指出，共享機車提供安全帽，放在悶熱的車廂內味道好臭，要求北市府加強管理。（記者蔡亞樺攝）

2022/07/19 13:36

〔記者蔡亞樺／台北報導〕共享機車日漸普及，但共用安全帽的異味令人崩潰，不少民眾抱怨連連，北市議員李明賢今日也抱怨安全帽很臭，他跑行程租借共享機車返家後，「洗完頭，味道還在」，實在受不了，要求交通局應建立檢查機制，不該怠惰放任業者，交通局長陳學台允諾，檢討納入評鑑機制。

台北市議會交通委員會上午安排交通局、大都會客運進行工作報告，李明賢提到，交通局目前如何稽查共享運具？交通局科長廖苑伶說，每個月派人到路邊做查核，後端查詢平台已要求業者11月完成，將可透過查詢平台了解共享運具業者在北市營運的車輛數。

李明賢話鋒一轉抱怨，安全帽很臭，雖然業者稱有更換，更換頻率還是由各業者自行決定，交通局沒有監督機制，尤其夏季下雨、車廂悶熱，安全帽雖有內襯還是無法祛除異味，要建立個辦法要求業者強制更換安全帽並建置檢查機制。

李明賢還說，要檢查安全帽細菌存量多少，有些臭到不行不能戴，甚至影響到健康，北市府只管車輛權利金要收多少，太過於放任業者、很怠惰，市府應該要擬定相關辦法。

市議員陳炳甫表示，共享機車提供安全帽管理規範應有正式標準，就像是電梯打掃有紀錄表，交通局要求業者營運幾輛機車安全帽應備足2倍以上、多久更換一次安全帽、何時消毒等，紀錄全張貼在安全帽，讓民眾了解。

陳學台則表示，交通局目前檢討建立共享運具評鑑制度，將會把這部分一併納入評鑑。廖苑伶會後補充說明，共享運具業者提報營運計畫，要求各須配備一頂全罩及半罩式安全帽，但她坦言確實有民眾投訴相關問題，目前稽查沒納入安全帽項目，因要檢查安全帽必須租借車輛，才能打開坐墊檢查裝備。

廖苑伶說，將會先找各業者討論相關作法，未來可能請業者出具安全帽細菌檢測相關證明，確認安全帽供民眾使用時衛生無虞，至於評鑑制度，共享汽機車都是評鑑對象，評鑑項目包括違規、肇事、消費爭議等，預計明年開始實施。

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