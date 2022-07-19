陳建仁：知道陳時中要選北市長 我全家都很開心

前副總統陳建仁接受民進黨Podcast頻道專訪時透露，知道陳時中參選台北市長時，全家都很開心，他也認為陳時中具備擔任好市長的素質。（民進黨提供）

2022/07/19 13:16

〔記者陳昀／台北報導〕「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」，今釋出前副總統陳建仁的專訪，陳建仁透露，知道陳時中參選台北市長時，全家都很開心，他也認為陳時中具備擔任好市長的素質，如果有人拿防疫攻擊陳，他一定會用數據證明台灣有很好的防疫治理。

陳建仁表示，自己卸任後還是工作滿檔，因為疫情，接受許多國際媒體採訪，也出了《小大人公衛素養》、《因果螺旋》兩本書，用科學家的身份繼續參與公共事務。

談及台灣的防疫成果，陳建仁認為，台灣民眾願意主動配合指揮中心的領導，做好防疫工作，是國際間成功的民主典範，優質的國民素質，使防疫工作能達到「良善循環」，指揮中心的記者會，能夠公開透明的呈現疫情的數據，詳盡地解釋防疫的措施，樹立了公信力，是國人能在防疫做到團結的關鍵。

陳建仁透露，一聽說陳時中要選台北市長時，「我全家都很開心」，並認為這2年半來看陳時中任怨任勞，充滿睿智、具有領導力，都是很好的市長的素質。

陳建仁認為，陳時中在疫情期間擔任指揮官，有各式各樣的歷練，他有信心陳時中會是一個好市長，作為台北市市民他也是充滿期望；陳建仁也說，未來如果有人拿防疫來攻擊陳時中，他一定會出來用數據證明，台灣有很好的防疫治理。

深夜不小心按到視訊通話 害陳其邁差點「走光」

陳建仁也分享疫情期間的小故事，他說，自己除了常和陳時中通電話，也常和地方政府的指揮官討論疫情，有一次要致電高雄市長陳其邁，不小心按到視訊通話，當時已經就寢的陳其邁市長差點「走光」。他說，深夜熱線討論疫情，交流資訊，是台灣防疫團隊這幾年來的寫照。

對於未來疫情的變化，陳建仁則認為，沒有人能夠預測未來，但是否接種疫苗，仍是每個國家，能否對抗病毒突變過程的重要指標。

民進黨發言人、節目主持人謝子涵表示，「耳朵出遊不出油」也已經推出新單元「地方耳mazing」，將邀訪來賓談談台灣各地年輕人創業、從事社區工作的故事，希望大家在人物專訪之餘，也能聽聽地方年輕人的聲音。

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