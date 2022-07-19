年底選戰本土小黨團結 台聯、綠黨宣布結盟

台聯秘書長周倪安（左起）、黨主席劉一德、綠黨召集人陳冠宇、新竹縣議員余曉菁及新竹市議員劉崇顯等，19日舉行「永續台灣顧人民，台聯綠黨共打拚」記者會，宣布台聯與綠黨選舉策略合作。 （記者劉信德攝）

2022/07/19 13:15

〔記者黃靖媗／台北報導〕年底九合一大選在即，小黨也紛紛開始佈局，台灣團結聯盟（台聯）與綠黨今日召開記者會，宣布兩黨將在年底選戰攜手合作。台聯主席劉一德表示，經過不到一個月的接觸與溝通，兩黨認為有必要在年底地方選舉組建策略聯盟，台聯反對中國共產黨的霸凌，綠黨則反對資本家開發的霸凌，兩黨具備「反霸凌」的共同點。綠黨召集人、竹北市民代表陳冠宇也表示，小黨之間應該互相團結，減少彼此未來在多席次與單一席次的互相損耗，整合不同黨派的人才與資源，以謀取最大的未來性。

台聯與綠黨表示，在今年底九合一大選中，兩黨將進行「選區提名合作，同一選區不重複提名」、「選舉策略及共同文宣合作」、「暫定10月1日共同舉行募款餐會」等合作，但劉一德也強調，目前兩黨尚未有組織合併的計畫，但經過本次初步合作後，未來不排除這個可能，台聯與綠黨也歡迎其他遵守道義的本土小黨加入兩黨的結盟。

劉一德表示，綠黨創黨26年、台聯創黨21年，歷史更悠久的綠黨卻有更多年輕力量，他與綠黨創黨人高成炎教授交情很好，沒想到20多年後，兩黨有機會進行初步的合作。目前兩黨的地方議員席次剛好互補，綠黨在新竹縣市有2席議員與1席市民代表，台聯的議員席次則主要分布於濁水溪以南。

劉一德也指出，藉由兩黨的合作，台聯可以在南部獲得一些對環保有興趣的年輕人支持，綠黨也能吸引北部的台聯支持者，台灣團結聯盟的宗旨是要讓台灣各路力量團結，反對中國共產黨的霸凌，綠黨則是反對台灣資本家、資本集團的開發，破壞台灣生態，兩黨「反霸凌」的精神非常突出，也同樣是不放棄、很堅持的小黨。

即將代表綠黨競選連任的新竹市議員劉崇顯也表示，2018年台灣對於青年參政有很高的期待，不管是哪個政黨，都有非常多的年輕人，選贏相對資深的現任議員，而今年掌握「青年」這個資源及聲量的小黨變得更多，包含台灣民眾黨、時代力量等政黨，對於資源相對少的小黨而言，將面臨更加艱辛的挑戰，網路資源、媒體曝光沒有那麼高的政黨，更應該互相幫忙。

綠黨新竹縣議員余筱菁則指出，新竹縣一直是深藍選區，她目前是竹東、五峰選區唯一的非國民黨籍議員，上次能夠選贏，她認為是因為深藍選區對新人有期待，這次民眾黨與時力皆在竹東、五峰選區推派候選人，競爭更加激烈。余筱菁也指出，在2018年公投案中，竹東、五峰選區的東奧正名的同意票數比同婚案更多，因此她認為跟台聯合作，對綠黨在新竹縣市的選戰相當加分。

台灣團結聯盟與綠黨今日召開記者會，宣布兩黨將在年底選戰攜手合作。（記者黃靖媗攝）

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