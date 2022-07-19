雙城論壇首公開提共機擾台 柯文哲：私下餐敘早講過很多次

北市長柯文哲出席2022臺北上海城市論壇,會後並接受媒體聯訪（記者田裕華攝）

2022/07/19 13:09

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲今於雙城論壇致詞時，罕見公開提到中國軍機飛近台灣西南海域、阻我農漁產品等；對此，柯文哲會後受訪時強調，過去在實體交流時，與上海市長晚宴過程多次私底下要求「你這飛機不要飛來飛去」，也相信對方會向上傳達，此次因採視訊，故在檯面上講出台灣人民的「不爽」，希望透過溝通交流解決多數問題。

柯文哲指出，兩岸之間當前亟需溝通，但目前不僅雙方「不讀不回」，且互相討厭、仇恨值一直升高，而台灣內部對於試圖與中國溝通者，一率打成「中共同路人」，此讓問題更難解決。

柯文哲説，過去台北與上海實體交流時，與對方市長餐敘席間，都會私底下反映「你這飛機不要飛來飛去」，但近兩年受疫情影響，雙方只能視訊交流，因此很多事情都需拿到檯面上來講，故此次才提出中國會造成台灣人民「不爽」的舉措，但其實溝通在私下吃飯時直接講更為有效。

柯文哲強調，共機擾台是總統職責而非台北市長職責，嗆聲中央每天批共機擾台卻未提出解決辦法，多年來無法解決此問題，主張應該對岸說清楚講明白，什麼事情可以、什麼不可以，並要維持熱線聯絡。

柯文哲稱，此次論壇前雙方有交換講稿，但互不干涉、也不可最後一秒突然變更，就由雙方表達各自立場，若有需另外處理的就由雙方各自在後續記者會或新聞稿處理。

柯文哲認為，就是因為兩岸關係不佳，才更應該持續舉辦雙城論壇維持溝通，藉此解決多數問題，就如共機擾台爭議仍回歸面對問題就是解決問題的第一步，兩岸之間不該完全斷絕聯繫，甚至過去美蘇在冷戰期間仍維持白宮與克林姆林宮的熱線，即是此道理。

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