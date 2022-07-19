柯文哲「敬告」下任台北市長：勿舉債發敬老金 敗壞財政紀律

柯文哲今於雙城論壇會後受訪時再被問到敬老金問題，重申「發敬老金不是問題，問題在於錢從哪裡來？」（記者田裕華攝）

2022/07/19 12:40

〔記者鄭名翔／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中昨表態，若當選將發放重陽敬老金，且將自己那份全數捐出；對此，台北市長柯文哲今再強調，反對在負債的狀態下發放敬老金，避免債留子孫，目前北市府歲計賸餘恢復發放，「敬告」以後的台北市長，勿舉債發敬老金、敗壞財政紀律，希望市民能繼續監督。

柯文哲今於雙城論壇會後受訪時再被問到敬老金問題，對於陳時中主張基於尊重長輩精神發放敬老金，並稱自己雖有領取資格，但會全數捐出的說法，再度重申「發敬老金不是問題，問題在於錢從哪裡來？」

柯文哲強調，自上任以來除了償還570億外債，另也調整內部基金超過100億，使得8年來台北市的每年債務利息從29億降至4億多元，使財政狀況較為良好，因此儘管自己始終反對發敬老金、避免債留子孫，但畢竟政治是妥協的產物，因此依循副市長黃珊珊建議以歲計賸餘發放。

柯文哲說，目前北市府發放方式是採前兩年度的收入減支出的剩餘金額平均值，再取10％去發敬老金，其餘90％則拿去還債，此為自己勉強可接受方式，但批其他縣市「負債還在發什麼重陽敬老金」，並「敬告」以後的台北市長，勿舉債發敬老金、敗壞財政紀律，別想說「柯文哲還這麼多錢，好爽」就開始安心負債，希望台北市民繼續監督。

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