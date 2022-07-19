歐洲議會高層首度訪問 涉外人士：彰顯對台灣民主自由重視

歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer，左）從德國法蘭克福機場搭乘華航班機抵台。（記者姚介修攝）

2022/07/19 12:37

〔記者蘇永耀／台北報導〕歐洲議會副議長畢爾今到訪，我涉外人士指出，畢爾副議長訪台是歐洲議會繼2021年首度籌組「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」（INGE）特別委員會代表團後，再度派遣官方代表訪問我國，而且是歐洲議會現任高層首度正式訪台，充分彰顯歐洲議會對台灣的民主自由及深化台歐盟關係之重視與支持。

畢爾副議長現年52歲，為德國律師及自由民主黨（FDP）政治人物。畢爾副議長於1999年（23歲）當選德國黑森邦（Hesse）邦議會議員，長達11年。後於2009年先後擔任黑森邦司法廳、歐洲融合政務副廳長及教育廳長，共計6年。在2017年擔任德國聯邦國會議員3年後，於2019年當選歐洲議會議員及副議長迄今，關心產業、人權、家庭、兒童教育、婦女健康等議題與價值。

畢爾副議長自2019年起，擔任德國自民黨副主席，曾於德國去年籌組聯合內閣時，代表自民黨進行有關歐洲事務之組閣協議談判，今年1月並順利連任歐洲議會副議長。主政議題包括亞洲及大洋洲區域事務，在歐盟政界頗具影響力。

畢爾副議長堅定支持台灣民主，並相當關切香港日益惡化之情勢。畢爾副議長與我國駐歐盟兼駐比利時代表處互動密切，2020年12月3日曾邀請蔡明彥大使共同舉辦線上記者會，以表達對民主台灣的支持。立法院蔡其昌副院長亦受邀發表錄影談話，並代表立法院邀請畢爾副議長日後訪台。

歐盟是台灣第5大貿易夥伴，2021年雙邊貿易總額約687億美元；就投資而言，歐盟也為台灣最大外資來源。畢爾副議長此行除深入了解我國民主發展，也盼探尋台歐就高科技供應鏈韌性合作的潛能。

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