雙城論壇》龔正再提「兩岸一家親」 綠委：柯文哲讓中共軟土深掘

台北上海「雙城論壇」今日上午以視訊方式舉行。（記者田裕華攝）

2022/07/19 12:34

〔記者陳鈺馥／台北報導〕2022台北上海「雙城論壇」今日上午以視訊方式舉行，上海市長龔正致詞談及「兩岸一家親」，兩岸同胞心思相繫、情思相容，任何力量都切割不斷；民進黨立委王美惠受訪痛批，本來就不是一家人，何來兩岸一家親，台北市長柯文哲浪費公帑，辦這種無用的論壇，只是讓中共更軟土深掘。

龔正指出，他代表上海人民政府對出席論壇貴賓給予誠摯問候，對於台北市政府精心處置表示衷心感謝，向長期以來關心上海發展的台灣同胞表示誠摯敬意。雙城論壇是上海、台北攜手合作的重要平台，也是兩市交流互見的橋樑紐帶，2010年以來上海、台北輪流舉辦雙城論壇，共同探討民生及城市管理經驗，開展人文交流互動，取得積極豐碩成果。

龔正強調，前不久召開的上海市第12次黨代會，描繪了未來5年的發展藍圖，目標就是加速建設具有社會主義現代化的國際大都市，努力使世界影響力顯著彰顯，並提升社會主義現代化的特徵，充分彰顯國際大都市風範。

龔正宣稱，此次論壇必將加深彼此了解，凝聚更多共識，增益「兩地」發展，兩岸同胞心思相繫、情思相容，任何力量都切割不斷，「我們將秉持兩岸一家親的理念，一如既往，為開啟來滬興業創造良好的投資環境，為台胞在上海學習、就業、創業、生活提供更多便利，期待兩地同心同行、偕手打拼，為雙城謀發展，為同胞謀福祉，為民族創未來」。

他更說，柯文哲市長提到兩岸交流的一些問題，這些問題在過去都得到很好解決，這些問題再次證明「兩岸交流離不開共同的政治基礎」，在兩岸關係嚴峻複雜條件下，兩市仍然堅持舉辦論壇就是為了不斷增進兩岸人民相互理解，為改善兩岸關係累積善意。

對此，民進黨立委王美惠表示，兩岸本來就不是一家人，怎麼會一家親！這些都是統戰話術，台灣和中國是隔壁鄰居，有惡鄰居整天開軍機來亂，又放話說要做好朋友，要求接受設下的條件，這怎麼是一家親。

王美惠指出，柯文哲堅持要辦雙城論壇，只是被中共利用而已，執政8年辦這個有幫到台北市政什麼？只是讓中共更軟土深掘，柯文哲一直認為辦論壇才有交流，其實在中共眼中，柯文哲只是一顆棋子，柯文哲若有愛台灣的心，這種統戰活動早就不應該續辦。

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