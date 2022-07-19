柯文哲嗆陳時中：有本事直接講上任不辦雙城論壇、趕走陸商

台北市長柯文哲嗆民進黨台北市長參選人陳時中，有本事直接講上任後不辦雙城論壇、直接把在台的陸商趕回去，別每次嘴巴說一套、實際又做另一套。（記者田裕華攝）

2022/07/19 12:30

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市與中國上海市的雙城論壇今登場，台北市長柯文哲會後受訪時再批民進黨，稱台灣對中國貿易金額越來越高，明年就會鎖進中國經濟圈內，「這不是賣台行為嗎？」並嗆民進黨台北市長參選人陳時中，有本事直接講上任後不辦雙城論壇、直接把在台的陸商趕回去，別每次嘴巴說一套、實際又做另一套。

柯文哲指出，面對中國大陸仍要採取務實態度，嗆民進黨「不然你把ECFA停掉啊」，強調目前台灣對中國貿易金額越來越高，到明年可能就會鎖進中國經濟圈內，「這不是賣台行為嗎？」如此將雞蛋都壓在同一籃子的做法，政府也無其他措施。

柯文哲再批，民進黨嘴巴喊抗中保台，但事實上在這個月的萬安演習中，台北市政府才要真正實際去了解到底多少防空洞、如何引導等，強調做事必須務實而非打高空，最不喜歡嘴巴講一套、實際又做一套。

對於陳時中認為，目前不適合舉辦雙城論壇，柯文哲也反嗆，自己是較誠實的政治人物，陳時中有本事就直接講上任後不辦雙城論壇、把在台北的陸商全部趕回去，重申如陳時中這樣嘴巴講一套、實際又是另外一套的作法是他最不喜歡的。

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