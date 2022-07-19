展望邊境開放精緻遊程成顯學 旅遊業拚數位轉型

近期國旅回溫加上預期邊境將開放，旅行業也紛紛展示疫情期間數位轉型成果，圖為澎湖體驗透明獨木舟水上活動。（陽光沙灘俱樂部提供）

2022/07/19 12:24

〔記者陳心瑜／台北報導〕面對封閉兩年多的邊境即將開放，最快今年第四季可出國，全台最大線上旅行社易遊網董事長陳甫彥觀察，旅遊業服務型態疫情間變化很大，更需要數據支持，了解消費者並制定特殊、精緻遊程，有業者趁著疫情期間發拓展「OTA」業務，也有新創業者希望協助傳統業者數位轉型。

陳甫彥說，近期感受到國旅回溫，易遊網機票、訂房屢創新高，像是近日單週機票銷售達千萬、訂房則是破億，隨著入境檢疫措施鬆綁為「三加四」之後，長線機票如歐美跟五月份時相比，幾乎是成長了百分之兩百，反映留學、探親等剛性需求。

陳甫彥坦言，線上旅行社目前只能盡量猜每位旅客需求，希望能達到百分之百個性化，迎接未來疫後旅遊市場，著力產品籌劃、系統優化，更搶攻未來旅遊市場。

他表示，雖然立基本土的易遊網面臨國際訂房平台如Booking、Agoda挑戰，瓜分訂房市場以及來台外國旅客市場，但去年易遊網擠入亞洲前幾名，這兩年因為國人留在國旅市場，了解使用者需求並提供給消費者，滿足客人需求、提供特殊遊程是台灣最需要的，即時的客服也較國外訂房網更能保障消費者權益。

山富旅遊董事長陳國森則說，今年台北國際夏季旅展現場展示OTA手機版／電腦版線上旅行社最完整的作業糸統，包括訂購機票、酒店體驗，多元系統信息查詢：比價、確認、線上支付、單據開立。精確又有效率的完整系統將是自由行、商務旅遊、公司行程管理，也是2E（對員工）、2B（對企業）、2C（對消費者）最好的訂購支付平台。

曾獲科技觀光得塔推進賽最佳人氣獎的樂多科技，創辦人楊景棠觀察，客製化是未來趨勢，旅行社是需要人力的服務業，不可能為一團客製化團增加既有人力成本執行踩線、報價、溝通等，因此需要導入數位來優化人力，打造具特色的獨特遊程，因此目標是打造平台讓旅行社可以將客製團規模化。

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