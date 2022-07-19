陳佩琪暴怒臉書嗆陳時中 柯文哲：能4個月沒發文已經很謝謝了

柯文哲無奈稱，尊重妻子是有主體性婦女，雖不喜歡她寫臉書但不干涉，偶爾拜託不要寫但僅能維持兩週，這次維持4個月「已經很謝謝」。（記者田裕華攝）

2022/07/19 12:14

〔記者鄭名翔／台北報導〕民進黨台北市長陳時中昨受訪時，回應主持人提問稱妻子孫琬玲不會干政也不會臉書罵人，引發台北市長柯文哲妻子陳佩琪暴怒重轟「毀我名譽、 衊我人格」；對此，柯文哲今無奈稱，尊重妻子是有主體性婦女，雖不喜歡她寫臉書但不干涉，偶爾拜託不要寫但僅能維持兩週，這次維持4個月「已經很謝謝」，之後會勸她對於政治口水一笑置之就好。

陳時中昨接受媒體人周玉蔻專訪時，被問到妻子是否會發臉書罵人、干政等，均低調回應不會，並稱妻子不喜露面，也強調不要評論別人的夫人；然陳佩琪昨晚相隔4個月再發臉書，痛批陳時中講話「別拐彎抹角」，要求具體說清楚是「哪個夫人干政」、「罵什麼人」，並重轟「毀我名譽、 衊我人格」，引發網友質疑是對號入座。

柯文哲今於雙城論壇會後受訪時被問及此事，語帶無奈稱，陳佩琪畢竟為專業醫師，結婚30年來始終將她視為是有主體性的婦女，而非丈夫附屬品，因此雖不喜她發臉書，但也不予干涉，偶爾有拜託不要寫，但通常只能維持2週，此次維持4個月「已經很謝謝」。

柯文哲認為，選舉不免會有口水戰，將再勸妻子面對政治只要一笑置之，何必每件事都要介意，尤其年紀越大修養應越好，將努力進步改進。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法