雙城論壇》今天登場未來是否續辦？ 陳時中：目前不宜辦

民進黨台北市長參選人陳時中（左三）19日出席於迪化街霞海城隍廟舉行的競選團隊公布記者會，正式宣布由前副總統陳建仁（左二）擔任主任委員。 （記者羅沛德攝）

2022/07/19 11:59

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長柯文哲任內最後一屆台北、上海雙城論壇今（19）天登場，民進黨台北市長參選人陳時中被問到未來是否會續辦時表示，從市政觀點來看，要有實質的意義才會辦，「不是說不能辦，但是目前不宜辦。」

2022台北上海「雙城論壇」在中國軍機頻繁擾台的情況下開幕，陳時中今天參拜霞海城隍廟公布競選團隊時被問到未來是否會續辦?陳時中說，從一個市政觀點來看，要有實質的意義才會辦，目前來看「不是說不能辦，是目前不宜辦」，整個時勢、各方面的轉換變化，有需要、有意義就會辦，不會說現在就決定不要，但是一定要有意義才辦。

對於防疫指揮官交棒王必勝第一天，王必勝被問到私事，三度沒有回答；媒體追問陳時中的看法。陳時中說，他現在當指揮官，過去大家都有一些的回憶，有一些事情以前已經處理過了，未來不要再有同樣的事情。

重要的是現在開始是指揮官，第一時間就要就定位開始處理政務，他提出7項相關理念，清清楚楚，相信副總統陳建仁也會相當認同，相信他能夠把指揮中心的業務辦好。對於疫情，他當然會掛心，但現在已經離開，對指揮中心會關心，但對他們有信心，也拜託大家放心。

民進黨台北市長參選人陳時中與市議員參選人在參拜完霞海城隍廟後合影。（記者何玉華攝）

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