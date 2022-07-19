雙城論壇》今天登場未來是否續辦？ 陳時中：目前不宜辦
2022/07/19 11:59
〔記者何玉華／台北報導〕台北市長柯文哲任內最後一屆台北、上海雙城論壇今（19）天登場，民進黨台北市長參選人陳時中被問到未來是否會續辦時表示，從市政觀點來看，要有實質的意義才會辦，「不是說不能辦，但是目前不宜辦。」
2022台北上海「雙城論壇」在中國軍機頻繁擾台的情況下開幕，陳時中今天參拜霞海城隍廟公布競選團隊時被問到未來是否會續辦?陳時中說，從一個市政觀點來看，要有實質的意義才會辦，目前來看「不是說不能辦，是目前不宜辦」，整個時勢、各方面的轉換變化，有需要、有意義就會辦，不會說現在就決定不要，但是一定要有意義才辦。
對於防疫指揮官交棒王必勝第一天，王必勝被問到私事，三度沒有回答；媒體追問陳時中的看法。陳時中說，他現在當指揮官，過去大家都有一些的回憶，有一些事情以前已經處理過了，未來不要再有同樣的事情。
重要的是現在開始是指揮官，第一時間就要就定位開始處理政務，他提出7項相關理念，清清楚楚，相信副總統陳建仁也會相當認同，相信他能夠把指揮中心的業務辦好。對於疫情，他當然會掛心，但現在已經離開，對指揮中心會關心，但對他們有信心，也拜託大家放心。