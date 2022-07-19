陳佩琪為「夫人干政」 開嗆 陳時中妙語回應

民進黨台北市長參選人陳時中與市議員參選人在參拜完霞海城隍廟後合影。（記者何玉華攝）

2022/07/19 11:47

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長柯文哲太太陳佩琪不滿民進黨台北市長參選人陳時中在廣播專訪回應主持人提問「夫人干政」說的回應，在臉書貼文要陳時中「直接明說哪個干政」；陳時中今（19）天被問到此事時說，「別人的太太我不方便批評，自己的太太我不敢批評」。

陳時中今天早上到大同區霞海城隍廟參拜並公布競選團隊，被問到陳珮琪的貼文時，他說，昨天已經講「別人的太太我不方便批評」，今天他再加一句「自己的太太我不敢批評」引起台下一片笑聲、掌聲。

陳時中稍頓後說，每一個人都是獨立自主的個體，都要互相尊重，不管什麼性別，也沒有所謂的主從、上下，我們都是人，自由的人就是要互相尊重。話鋒隨即轉到對市政的想法，就像今天到霞海城隍廟，看到這個古街廓商業這麼的繁榮，未來現代化也會從這邊開始，從前的文化立足，未來這邊文化會越來越強，中、西醫要在這裡都有，未來要怎麼合作，讓大家健康更好，都是往正向的方向看，看的都是要怎麼讓台北更好。

陳時中昨天接受廣播節目專訪，主持人周玉蔻問說「市長夫人不可以干預政務對不對？」陳時中說「她可以跟我講一些話，可以站在民眾的立場」；周玉蔻接著說「不會在臉書上亂罵人？」陳時中接話，「她沒有這樣的習慣」。

接著，周玉蔻又說，「你對現在的夫人常常在臉書亂罵人有什麼看法」，陳時中尷尬笑回，「那是別人的夫人，我們不要隨便講別人的夫人」。而這樣的說法，讓沉寂4個月沒有發文的陳珮琪再貼文，要陳時中「具體說明哪個夫人干政？干什麼政務？最後再保證自己夫人不會做出這樣的事就好了」，要陳時中「別跟主持人一搭一唱，用含沙影射的方式汙衊人」。

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