三軍統帥登艦出海視導 李登輝多次校閱丶陳水扁搭海虎潛艦下潛

前總統陳水扁在2004年7月期間，曾登上舷號794的海虎潛艦下潛出海，事後傳出隨行的多位將領因不適應潛艦在海下的戰術行動，出現身體不適丶暈船現象。陳水扁當天在結束潛艦視導行程後又轉登上水面艦艇，視導海空聯合反潛演練。（資料照）

2022/07/19 11:26

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍將在25日起舉行一連5天的漢光演習實兵操演，重頭戲將是海空軍在蘇花外海舉行的大規模海空聯合作戰演練，傳出軍方已邀三軍統帥丶蔡英文總統親自登艦出海視導海空聯合演練，並在紀德級軍艦上校閱海空兵力分列式。

回顧歷任民選總統搭艦出海視導海空作戰演練，資深軍方將領說，已故總統李登輝任內規劃多次的海上丶岸上校閱活動，還曾在1995年10月進行包括各型艦艇靠泊碼頭校閱目在內的「華興演習」，前總統陳水扁則曾經搭乘舷號794的海虎潛艦下潛出海。以下為歷任總統登艦出海的重點摘要：

．前總統李登輝時期：1989年曾登艦親自視導，並校閱海軍艦隊分列式。此外，李登輝任內在主持「成功級」軍艦成軍典禮時，海軍刻意為李前總統準備了一頂繡有五星上將軍銜的軍帽，讓李前總統配戴，但引發各界爭議，這頂五星上將帽也僅亮相一次，從此不再出現。

．前總統陳水扁時期：規劃對美多項軍購案，其中包括數額達到6108億元丶包括愛國者三型飛彈、P-3C長程定翼反潛機以及柴電潛艦等軍購案在內，但因朝野對抗影響軍購案的進行。陳水扁在2004年7月期間，曾登上舷號794的海虎潛艦下潛出海，事後傳出隨行的多位將領因不適應潛艦在海下的戰術行動，出現身體不適丶暈船現象。陳水扁當天在結束潛艦視導行程後又轉登上水面艦艇，視導海空聯合反潛演練。

．前總統馬英九時期：2014年9月視導「漢光30號演習」海上實兵操演時，登上紀德級DDG-1803左營軍艦，馬英九分別至駕駛臺及飛行甲板視導防空作戰、防潛作戰、反水面作戰及海上整補操演，參演艦艇最後並以海上分列式接受總統的海上校閱，於艦上視導行程前後約5小時。

．蔡英文總統時期：2018年4月蔡總統視導宜蘭地區部隊，並登艦視導蘇澳基地戰備測考，蔡總統首先前往蘇澳作戰中心，聽取任務暨戰場簡報，並下令支隊出港，執行作戰任務。接著總統乘車至蘇澳彈庫，瞭解彈庫的整體設備及精準彈藥庫儲，並前往蘇澳油庫視導「陸戰隊66旅40榴彈槍車」、「20機砲車」與「陸軍機步三連雲豹甲車」對蘇澳油庫實施模擬反特攻作戰，以及「蘇支部消防、救護車」對蘇澳油庫實施災害搶救。

反特攻作戰演練結束之後，蔡總統登上基隆軍艦，視導海軍艦隊指揮部「擴大不同型艦組合訓練」，包括緊急出港暨安全航道開關、嚮導穿越操演、F-16戰機魚叉飛彈攻擊及輕快兵力干擾彈射擊、主戰艦干擾彈射擊及S-70C反潛直升機起飛戰果、潛射魚叉飛彈攻擊，以及蘇澳港機彈車組對敵作戰艦實施雄二飛彈攻擊。

前總統陳水扁任內曾登上海虎潛艦下潛出海，並以潛望鏡觀海面動態。（圖：總統府提供）

蔡英文總統在2018年4月登艦出海視導海軍「戰備抽測」及「擴大不同艦型組合訓練」，總統並登上紀德級軍艦出海視導。（圖：取自總統府發佈影片）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法