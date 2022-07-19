任陳時中競總主委被問下一步 陳建仁「活在當下」拚北市全壘打

民進黨台北市長參選人陳時中今出席於迪化街霞海城隍廟舉行的競選團隊公布記者會，正式宣布由前副總統陳建仁擔任主任委員。（記者羅沛德攝）

2022/07/19 11:22

〔記者何玉華／台北報導〕前副總統陳建仁出任民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊主任委員，在全台扮演領頭羊的角色，被認為未來有機會更上一層樓，陳建仁對此表示，每一個人都應該活在當下，當下就是讓陳時中選上台北市長，讓台北市議員全壘打，這就是他的目標；他對陳時中說「你不再孤獨，我一定站出來挺你」，讓台北越來越好。

陳建仁致詞時提到，陳時中過去900多天為了台灣防疫，每日都在打拚，讓台灣成為防疫最好的國家，受到很多國際單位肯定；有外國媒體問他「為什麼台灣防疫做得很好」，他說，因為有很好的指揮官陳時中，陳時中帶領防疫團隊做得很好，還有台灣2300萬人都是無名英雄，都是防疫英雄，都有很好的國民素質。

陳建仁說，陳時中跟他都是高雄人，都在台北市長大，跟台北有感情；陳時中昨天才辭去防疫指揮官，今天就「有責任我扛起」競選台北市長，有這樣世界性的防疫英雄，一定會讓台北市的發展越來越好，「台北不只是台灣的台北，是國際的台北」。

陳建仁提到，在蔡英文領導下，台灣是全世界第三名宜居國家，未來在陳時中領導下，台北市會成為全世界最好的宜居城市；陳時中在衛生福利部服務，從小孩照顧到老人，加上他的智慧、謙卑，台北市會越來越好。過去，他曾擔任SARS指揮官，知道陳時中擔任防疫指揮官工作，是相當寂寞的，「你不再孤獨，我一定站出來挺你」，讓台北越來越好。

陳時中競選團隊成員已在日前分批公布，包括立委何志偉、高嘉瑜、林昶佐為副主委兼分區總督導；立委林楚茵、莊瑞雄擔綱發言人；立委管碧玲擔任政策小組總召集人，統籌「中央政策平台」與「議會政策平台」；「中央政策平台」由不分區立委范雲、吳玉琴、洪申翰出任，「議會政策平台」召集人由資深台北市議員周威佑擔任；市議員、市黨部主委張茂楠為執行總幹事。

民進黨台北市長參選人陳時中今出席於迪化街霞海城隍廟舉行的競選團隊公布記者會，正式宣布由前副總統陳建仁擔任主任委員。（記者羅沛德攝）

陳建仁表示，讓陳時中選上台北市長，讓台北市議員全壘打，這就是他的目標。（記者羅沛德攝）

前副總統陳建仁（左二）出任民進黨台北市長參選人陳時中（左三）競選團隊主任委員，今天一起到霞海城隍廟參拜。（記者何玉華攝）

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