雙城論壇》柯文哲細數中共擾台事件 指兩岸關係惡意螺旋上升

雙城論壇今登場，台北市長柯文哲致詞，細數中共擾台事件。（記者田裕華攝）

2022/07/19 11:45

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市與中國上海市的雙城論壇今早登場，率先致詞的台北市長柯文哲表示，兩岸經貿與民間往來頻繁，但近年關係卻惡意螺旋上升、兩岸對立加劇，例如台灣參與WHA、中國軍機頻繁出現台灣西南海域、台灣農漁產輸出受阻等，傷害兩岸民眾感情，甚至政治操弄使兩岸關係越來越糟，希望透過溝通協商、尋求互相諒解，才是舉辦論壇的初衷。

今年雙城論壇以「韌性、永續、人文」為主題，柯文哲表示，疫情與氣候變遷為目前全世界都要面對的主要問題，而台北與上海作為兩岸最先進城市，有責任率先承擔，雙方將聚焦討論面對各想挑戰轉化爲轉型、採取具體行動，加強城市抗災、防災的韌性，實現宜居永續城市願景。

柯文哲指出，台北市政府的淨零排放自治條例已經議會三讀通過，未來將努力節能減碳，促進台北與全球邁向淨零排放、加強社會發展轉型；此外，城市發展與人民息息相關，從歷史保存文化、當前問題梳理解決、未來建設與發展，台北與上海都有實際經驗成果可供雙方參考交流。

而對於當前兩岸關係，柯文哲認為，俄烏戰爭使兩岸關係有更多省思，兩岸歷史、語言、文化與宗教相通，中國作為台灣第一大出口市場，去年台灣對中國出超超過一千億美金，在台的中國籍配偶超過37萬人，而在中國求學、工作、經商、定居的台灣人超過百萬，顯示兩岸經貿關係密切、民間往來頻繁，但近年的關係卻是惡意螺旋上升。

柯文哲提到，近年台海局勢緊張、兩岸對立加劇，如台灣參與WHA、中國軍機頻繁出現台灣西南海域、台灣鳳梨、蓮霧、芒果、石斑魚輸出受阻等，都傷害兩岸民眾感情，且雙方繼續爭吵、已讀不回，甚至政治操弄，只會使兩岸關係越來越糟，期盼透過溝通協商、尋求互相諒解，才可使這些台灣人民關心的民生問題得到解決，此也是舉辦論壇的初衷。

柯文哲強調，政治可以分歧，但兩岸人民不應當有敵意，雙方應以合作創造雙贏、溝通化解分歧，若放任敵意繼續上升，最終受害的還是老百姓，自己擔任市長8年始終維持「互相認識、互相瞭解、互相尊重、互相合作、互相諒解」的五個主張，希望多交流累積善意，進而促進更好交流，建立善的循環，為兩岸謀和平、為人民謀福祉，更希望避免衝突，甚至避免戰爭。這應當是兩岸人民共同的期望。

雙城論壇今登場，台北市長柯文哲致詞，細數中共擾台事件。（記者田裕華攝）

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