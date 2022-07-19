陳時中稱太太不會干政 蔣萬安：我太太現在享受陪伴孩子時光

蔣萬安今天上午出席龍洲里照顧關懷據點開幕茶會。（蔣萬安委員辦公室提供）

2022/07/19 11:16

〔記者蔡思培／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中昨表示太太不會干政，引來久未發文的台北市長柯文哲太太陳佩琪不滿，發文要陳具體說清楚是「哪個夫人干政」。國民黨台北市長參選人蔣萬安今則說，他太太是獨立自主的女性，很多決定是自由意志、有自己判斷，太太現在享受陪伴孩子的時光。

陳時中昨表示太太不會干政或在臉書發文罵人，引來陳佩琪不滿。蔣萬安今天上午出席龍洲里照顧關懷據點開幕茶會，也被問起未來與太太的角色分配。蔣表示，他太太是獨立自主的女性，很多決定是自由意志、有自己判斷，兩人一直相互尊重，太太現在享受陪伴孩子的時光，也非常開心。

對於台北市副市長黃珊珊認為蔣萬安與陳時中對於台北市政都不熟悉，邀請兩人參加台北城市博覽會，蔣先是謝謝黃副市長邀請，並說會看接下來行程時間與安排，考慮是否前往。

近來媒體人蔡詩萍表示，陳時中已經動起來，蔣萬安卻太執著於人設，但蔣萬安強調，他沒有特別就人設、定位考慮，因為他就是要在選民面前呈現最真實的自己，而不是包裝過的他。

蔣萬安也說，他昨天已經與士林後援會支持者、幹部見面，感謝他們長時間自發性籌組後援會，接下來4個月的選戰會團結一致、發揮影響力，其他區後援會也在緊鑼密鼓籌建中，其他區後援會成立後，年底要共組台北隊、打團體戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法