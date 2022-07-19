陳時中競選團隊成軍 王鴻薇：第一件事應該到萬華磕頭道歉

國民黨重提去年「3+11」政策批民進黨及台北市長參選人陳時中防疫不力。（記者林良昇攝）

2022/07/19 11:10

〔記者林良昇／台北報導〕前衛福部長陳時中參選台北市長，國民黨今批評，陳時中顧疫情「顧慘全台灣」，台灣死亡率相較鄰近國家高，民進黨誇稱台灣的防疫成績單真是厚臉皮﹔國民黨台北市民代更說，陳時中競選團隊造成「3+11」破口，第一件事應到萬華磕頭道歉。

距離年底大選剩4個月，國民黨今召開記者會，以防疫作為砲轟民進黨及陳時中。國民黨文傳會主委王育敏批評，民進黨在疫情上「顧慘全台灣」，造成幾百萬人染疫，死亡人數超過7千人﹔2020年到2022年，死亡率遠高於南韓、新加坡，從今年1月到7月則遠高於日本。

在兒童死亡率部分，王育敏說，台灣兒童死亡率遠高於日韓，新加坡還只有1位兒童死亡，台灣兒童的死亡率是南韓的4倍、日本的8倍，民進黨和行政院長蘇貞昌好意思講台灣的防疫成績單，真的有夠厚臉皮。

國民黨文傳會副主委、台北市議員王鴻薇批評，陳時中昨天正式卸任疫情指揮官，第一句話講得是「請惠賜一票」，而非對染疫人口及死亡的民眾和家屬致哀道歉，滿腦選舉，不把民眾放在心裡。

王鴻薇認為，陳時中最近公布競選團隊，整個團隊可說是陳時中的「防疫之亂」黃金陣容，從疫苗、口罩等，最大亮點就是民進黨立委范雲的「3+11」破口，讓台北市嚴重受害，還說萬華是破口，陳時中第一件事就是應該到萬華磕頭道歉，否則沒有資格選台北市長。

國民黨台北市議員參選人柳采葳說，陳時中是拿不出「3+11」會議記錄的人，憑什麼參選台北市長？國民黨台北市議員參選人詹為元則認為，陳時中沒說清楚「3+11」還找范雲等人納入競選團隊，就是誓死不認錯，可悲又可恥，侮辱台北人智慧。

王育敏也提到，民進黨在全代會稱「顧好下一代」，但台灣出生率在全球倒數第一，今年新生兒人數恐怕不到15萬，這是民進黨執政下無能的展現，而陳時中在衛福部長任內廢掉少子化辦公室，根本對下一代不重視。

王育敏說，陳時中在部長任內都做不好，台北市民可以相信擔任市長能做好嗎？民進黨的候選人都跟民進黨一樣口號治國，只在乎個人政治前途，呼籲台北市民把票投給真正想為台北做事的台北市長參選人蔣萬安。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法