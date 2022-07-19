陳時中公布陳建仁為競總主委 「從大稻埕出發，台北紅不讓」

民進黨台北市長參選人陳時中（右二）19日出席於迪化街霞海城隍廟舉行的競選團隊公布記者會，正式宣布由前副總統陳建仁（左二）擔任主任委員。 （記者羅沛德攝）

2022/07/19 11:04

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中今（19）天回到出生地所在的大同區霞海城隍廟參拜，發表參選宣言並公布競選團隊，由前副總統陳建仁出任競選總部主委，「從大稻埕出發，台北紅不讓」；陳建仁說，全力挺陳時中當選，讓台北市變成全世界的台北，最好的移居城市，力拚拿回睽違24年的首都執政權，26席議員全壘打。

陳時中說，有陳建仁擔任主任委員，加上非常堅強的市議員團隊、最強的立委訂出最好的願景、政策，還有他之前服務的行政院長蘇貞昌團隊是會做事的團隊，未來會在團隊的督促下做對的事，把市政越做越好。

陳時中說，他是高雄人，但在延平北路出生，西門町長大，對大同區並不陌生；小時候常跟媽媽一起來逛布街剪布、買南北貨，當時最喜歡試吃，沿路吃不停，這是他的記憶，也是許多台北人對台北街廓的記憶。他強調，城市在進步，要思考怎麼加強文化的記憶、在地的光榮感。

他說，昨天跟市議員參選人拍定裝照，感受到議員們都非常關心市政，加上他自己過去在內閣中的服務經驗、溝通，大家一起努力讓台北起飛。過程中幾度喊口號不一致，陳時中笑著解圍說，選舉場合要磨合，今天是起手式，明天會越來越熟，選舉前就融為一體，輕鬆化解尷尬。

陳建仁提到，很多國際友人對台灣的防疫印象深刻、讚許有加，陳時中是世界性的防疫英雄，未來會變成台北市長，讓台北不只是台灣的台北，是全世界的台北、國際的台北，全世界最好的移居城市。

陳建仁提到自己過去擔任SARS指揮官，而陳時中是防疫指揮官，他深知指揮官的孤獨，「你不再孤獨，我一定站出來挺你」，全力挺陳時中當選，變成台北市長，讓台北、台灣越來越好，全世界看到台灣是一個最好的國家。

民進黨台北市長參選人陳時中（中）回到出生地所在的大同區霞海城隍廟參拜，發表參選宣言並公布競選團隊，由前副總統陳建仁（左二）出任競選總部主委。（記者何玉華攝）

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