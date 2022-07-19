1顆鴨蛋代價250元 他網購40顆中國鴨蛋寄來台花1萬元換緩起訴

鴨蛋示意照，與新聞無關。（資料照）

2022/07/19 10:59

〔記者錢利忠／台北報導〕徐姓男子去年從中國網購商品，卻夾藏40顆鴨蛋沒申報，空運來台時被財政部關務署台北關攔下，由於中國為禽流感疫區，活禽鳥及食用禽肉蛋品等生鮮產品被禁止輸入，徐男因而被依違反動物傳染病防治條例法辦；台北地檢署考量他因一時失慮而觸法，予以緩起訴2年，須支付國庫1萬元處分金，換算輸入1顆鴨蛋的代價高達250元。

今年5月10日，海關攔下徐男委託報關行申請進口的一批網購快遞貨品，原因即在於該批貨品中，夾藏著淨重3.2公斤、未申報的40顆中國鴨蛋；徐男擅自輸入應施檢疫的食品，不僅40顆鴨蛋被查扣，還因此惹上動物傳染病防治條例官司。

徐男到案後承認自中國網購鴨蛋，檢方考量他已認罪、沒前科且深表悔悟，同意給他自新的機會，予以緩起訴。

民眾違法從中國網購鴨蛋等禽肉蛋品來台的案例層出不窮，不過主觀上有沒有犯意，堪稱為是否成罪的關鍵，以北檢曾偵辦過違法輸入中國鴨蛋的案例，一名謝姓女子前年被臉書廣告吸引，花了1850元在網路上訂購附贈6顆蛋黃酥的60顆「台東鴨蛋」，賣家卻從中國郵寄鴨蛋來台，連累謝女吃上動物傳染病防治條例官司；台北地檢署認定謝女主觀上不知鴨蛋是從中國寄來，考量她沒犯意，去年7月將她不起訴。

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