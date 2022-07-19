為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    陳時中自爆曾申請綠卡沒續辦 蔣萬安：拿出放棄證明

    國民黨台北市長候選人蔣萬安呼籲陳時中拿出綠卡放棄相關證明。（資料照）

    國民黨台北市長候選人蔣萬安呼籲陳時中拿出綠卡放棄相關證明。（資料照）

    2022/07/19 11:02

    〔記者蔡思培／台北報導〕前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中近來在出版新書中自爆曾申請綠卡，但後來未續辦。國民黨台北市長參選人蔣萬安今表示，他在第一次參選立委前就透過完整程序申請放棄綠卡，陳時中在書中、受訪都提到放棄綠卡，應該提出相關證明文件。

    蔣萬安今天上午出席龍洲里照顧關懷據點開幕茶會，並接受媒體訪問。對於陳時中昨表示與蔣萬安一樣不熟市政，但行政力絕對比蔣好，蔣表示，在很多防疫作為他都很早提出相關政策建議，像是積極採購兒童疫苗、快篩試劑、口服藥物、要求以篩帶隔、快篩即確診即刻投藥，但中央都留步，一直等到疫情嚴重才勉為其難部分接受，令人失望。蔣說，他去年7月也邀請染疫康復者分享康復後生活上的困難，也為他們爭取整合照護門診，他強調自己是民選民意代表，一直在地方努力，會持續努力為民眾打拚。

    陳時中近來在出版的新書中也提到曾申請綠卡，但陳認為應該要根留台灣努力，就沒再續辦。蔣萬安表示，他在第一次參選立委前就透過完整程序申請放棄綠卡、這有相關法律規定，陳時中在書中、受訪都提到放棄綠卡，應該提出相關證明文件。

    近來陳時中民調已超過蔣萬安，但超越幅度不大，對此蔣萬安表示，年底選戰艱困，因為不容易才要更努力，民調數據是否真實呈現實際情況，大家可以參考，但他就是腳踏實地勤走基層。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    陳時中競選團隊已就位 蔣萬安酸：防疫準備有這麼快疫情早控制
    2022/07/17 10:49

    陳時中競選團隊已就位 蔣萬安酸：防疫準備有這麼快疫情早控制
    陳時中競選團隊就位 蔣萬安：我很快也會公布
    2022/07/16 10:47

    陳時中競選團隊就位 蔣萬安：我很快也會公布

    四季沐夏｜高科核心 站前首選2-4房
    陳時中今提辭職 蔣萬安酸：不要用行政資源選舉
    2022/07/14 12:39

    陳時中今提辭職 蔣萬安酸：不要用行政資源選舉
    北市選戰「三腳督」成形 時力提問要3人接招
    2022/07/13 10:33

    北市選戰「三腳督」成形 時力提問要3人接招

    緩解長新冠症狀 國外研究2種食物最重要
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播