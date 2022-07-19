陳時中自爆曾申請綠卡沒續辦 蔣萬安：拿出放棄證明

國民黨台北市長候選人蔣萬安呼籲陳時中拿出綠卡放棄相關證明。（資料照）

2022/07/19 11:02

〔記者蔡思培／台北報導〕前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中近來在出版新書中自爆曾申請綠卡，但後來未續辦。國民黨台北市長參選人蔣萬安今表示，他在第一次參選立委前就透過完整程序申請放棄綠卡，陳時中在書中、受訪都提到放棄綠卡，應該提出相關證明文件。

蔣萬安今天上午出席龍洲里照顧關懷據點開幕茶會，並接受媒體訪問。對於陳時中昨表示與蔣萬安一樣不熟市政，但行政力絕對比蔣好，蔣表示，在很多防疫作為他都很早提出相關政策建議，像是積極採購兒童疫苗、快篩試劑、口服藥物、要求以篩帶隔、快篩即確診即刻投藥，但中央都留步，一直等到疫情嚴重才勉為其難部分接受，令人失望。蔣說，他去年7月也邀請染疫康復者分享康復後生活上的困難，也為他們爭取整合照護門診，他強調自己是民選民意代表，一直在地方努力，會持續努力為民眾打拚。

陳時中近來在出版的新書中也提到曾申請綠卡，但陳認為應該要根留台灣努力，就沒再續辦。蔣萬安表示，他在第一次參選立委前就透過完整程序申請放棄綠卡、這有相關法律規定，陳時中在書中、受訪都提到放棄綠卡，應該提出相關證明文件。

近來陳時中民調已超過蔣萬安，但超越幅度不大，對此蔣萬安表示，年底選戰艱困，因為不容易才要更努力，民調數據是否真實呈現實際情況，大家可以參考，但他就是腳踏實地勤走基層。

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