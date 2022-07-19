無照撞死軍人肇逃1小時後自首 酒店經紀被依過失致死起訴

呂男肇事後被移送檢方偵辦。（資料照）

2022/07/19 10:20

〔記者錢利忠／台北報導〕長期無照駕駛的呂姓酒店經紀，今年3月18日凌晨開賓士GLE休旅車與騎電動機車的林姓空軍上士發生擦撞，造成休假返家途中的林男頭部重創不治。呂男肇事後一度棄車逃逸，事發1個小時後才返回現場自首，被依過失致死等罪諭令20萬元交保；台北地檢署調查後依過失致死及肇事逃逸等罪將呂男起訴。

檢警調查，53歲的呂男10年前就曾因酒駕拒測而被吊銷駕照，之後即沒再補考，長期無照駕駛上路，此次他肇事後，酒測值為0，沒有酒駕；34歲林姓死者則是職業軍人，於休假返家途中不幸遇上死劫。

今年3月18日凌晨1時27分，呂男開車行經台北市錦州街，通過松江路十字路口時，不慎與行經松江路的林男發生擦撞，呂男肇事後沒立即停車，反而加速駛離現場約100至200公尺，將肇事車輛棄於路旁，攔搭計程車逃走。

當時林男倒臥血泊，警消獲報後雖緊急將林男送往馬偕醫院搶救，仍因顱內出血、上下顎骨及顏面骨折等諸多傷勢，不幸回天乏術。林妻得知噩耗後，難過地痛哭，指丈夫休假跟朋友聚會，怎麼會這樣？

檢警事後調閱現場監視器畫面，大約1小時左右，呂男才在友人的陪同下返回肇事現場自首。他聲稱肇事後受到驚嚇才跑去找友人諮詢；由於呂男肇事後棄林男於不顧，因而再多吃上一條肇事逃逸官司。

肇事賓士休旅車，左前車門因車禍撞擊，嚴重凹陷。（資料照）

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