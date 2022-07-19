酸柯文哲沒政績 郝龍斌：柯政「矇」與「唬」

前台北市長郝龍斌。（資料照）

2022/07/19 10:16

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨前副主席、前台北市長郝龍斌今批評，柯文哲上任8年，當初的五大弊案變成五大案，說最會還債，只有2015年還最多，還用他任內編列的預算，整個台北市空轉8年，變成柯政「矇」與「唬」。

郝龍斌今於臉書上發文批評，台北市長柯文哲入主北市府，一上任就敲鑼打鼓打著不存在的五大弊案、號稱立即改善內湖交通，並且陸續取消重陽節敬老津貼、Ubike前半小時免費、路邊停車格免費等「市民小確幸」。整座城市瀰漫著「『柯』政猛於虎」氛圍。

郝龍斌說，8年之後，當初的五大弊案變成五大案；一顆大巨蛋拖了7年半還無法開張；柯P新政，多數跳票；內湖交通依舊混亂。當年柯文哲的大刀闊斧，經過時間驗證，都只是為了展現魄力的盲目作為，宣示大於實質。

郝龍斌表示，一位沒有政績的市長，在任期最後半年，號稱最會還債，但只有2015年還最多，用的是他任內編列的預算，連任以後就沒有再還。為了保送「指定接班人」，原本取消的重陽敬老津貼也「政策髮夾彎」決定恢復發放；台北上海雙城論壇，本該是定期舉辦的兩岸城市交流平台，如今卻充滿選舉考量與算計，8月底的城博會，更可預期是一場華而不實的煙火秀，藉以移轉市政建設停擺的各種疑慮與目光。

郝龍斌認為，柯市府執政8年，柯市長矇騙、唬爛年，更讓人痛心的是，整個台北市也空轉8年。柯政猛於虎，變成柯政「矇」與「唬」。

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