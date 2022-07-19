為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    酸柯文哲沒政績 郝龍斌：柯政「矇」與「唬」

    前台北市長郝龍斌。（資料照）

    前台北市長郝龍斌。（資料照）

    2022/07/19 10:16

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨前副主席、前台北市長郝龍斌今批評，柯文哲上任8年，當初的五大弊案變成五大案，說最會還債，只有2015年還最多，還用他任內編列的預算，整個台北市空轉8年，變成柯政「矇」與「唬」。

    郝龍斌今於臉書上發文批評，台北市長柯文哲入主北市府，一上任就敲鑼打鼓打著不存在的五大弊案、號稱立即改善內湖交通，並且陸續取消重陽節敬老津貼、Ubike前半小時免費、路邊停車格免費等「市民小確幸」。整座城市瀰漫著「『柯』政猛於虎」氛圍。

    郝龍斌說，8年之後，當初的五大弊案變成五大案；一顆大巨蛋拖了7年半還無法開張；柯P新政，多數跳票；內湖交通依舊混亂。當年柯文哲的大刀闊斧，經過時間驗證，都只是為了展現魄力的盲目作為，宣示大於實質。

    郝龍斌表示，一位沒有政績的市長，在任期最後半年，號稱最會還債，但只有2015年還最多，用的是他任內編列的預算，連任以後就沒有再還。為了保送「指定接班人」，原本取消的重陽敬老津貼也「政策髮夾彎」決定恢復發放；台北上海雙城論壇，本該是定期舉辦的兩岸城市交流平台，如今卻充滿選舉考量與算計，8月底的城博會，更可預期是一場華而不實的煙火秀，藉以移轉市政建設停擺的各種疑慮與目光。

    郝龍斌認為，柯市府執政8年，柯市長矇騙、唬爛年，更讓人痛心的是，整個台北市也空轉8年。柯政猛於虎，變成柯政「矇」與「唬」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台北市長「三角督」靠棄保？ 李正皓：陳時中戰術「立於不敗」
    2022/07/18 23:57

    台北市長「三角督」靠棄保？ 李正皓：陳時中戰術「立於不敗」
    陳佩琪要陳時中「具體說明」 四叉貓酸：柯文哲抹黑別人都不用
    2022/07/18 21:16

    陳佩琪要陳時中「具體說明」 四叉貓酸：柯文哲抹黑別人都不用

    四季沐夏｜高科核心 站前首選2-4房
    對號入座？陳時中稱太太不干政 陳佩琪沉寂4個月忍不住發文
    2022/07/18 20:27

    對號入座？陳時中稱太太不干政 陳佩琪沉寂4個月忍不住發文
    看衰蔣萬安？蔡詩萍：沒時間在「人設」曖昧了
    2022/07/18 18:47

    看衰蔣萬安？蔡詩萍：沒時間在「人設」曖昧了

    緩解長新冠症狀 國外研究2種食物最重要
    陳時中評台北市政 黃珊珊酸：空口說白話跟蔣萬安「非常神似」
    2022/07/18 16:06

    陳時中評台北市政 黃珊珊酸：空口說白話跟蔣萬安「非常神似」
    陳時中卸任部長！ 衛福部員工塞爆大廳歡送
    2022/07/18 11:22

    陳時中卸任部長！ 衛福部員工塞爆大廳歡送
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播