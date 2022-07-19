下週漢光海空聯合作戰演練及海上分列式 傳蔡總統將登艦出海視導

蔡英文總統在2018年4月登艦出海視導海軍「戰備抽測」及「擴大不同艦型組合訓練」，總統並登上紀德級軍艦出海視導。（圖：取自總統府發佈影片）

2022/07/19 10:31

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍下週將在25日起，舉行一連5天的漢光演習實兵操演，重頭戲將是海空軍在蘇花外海舉行的大規模海空聯合作戰演練，操演結束後並規劃有各型艦艇及空中兵力的海上分列式，傳出軍方已邀三軍統帥丶蔡英文總統親自登艦出海視導海空聯合演練，並在紀德級軍艦上校閱海空兵力分列式。

高層人士透露，若軍方與總統府此次安排的時程合宜成行，這將是繼2018年4月蔡總統登艦出海視導「擴大不同艦型組合訓練」，以及2014年9月前總統馬英九登艦出海視導漢光演習「海空聯合截擊演練」及校閱艦隊分列式後，我國三軍統帥再一次的登艦出海視導作戰演練，屆時搭載總統的紀德級軍艦上，也將升起統帥旗。

國軍漢光演習實兵操演將在本月25至29日舉行5天，演習採實兵、實裝、部分實彈操演任務，由各戰略執行單位規劃演練課目、兵力，並要求部隊實際到達各戰術位置，統合全民總力實施作戰計畫演練，以強化戰場經營及熟悉作戰環境與驗證計畫執行能力。

根據軍方最新發佈的空域管制與射擊公告指出，海軍艦隊指揮部在漢光演習實兵操演期間，將分別在蘇花外海丶高雄外海丶台東外海，進行多場次的海空聯合操演，模擬共軍大型艦隊丶兩棲艦隊進犯時，軍方出動空軍戰機丶岸置與機動反艦飛彈部隊進行反制射擊，並調派海軍特遣艦隊出海截擊，維護台海安全。

此外，漢光演習實兵操演的狀況演練項目之一，就是分別模擬台北港丶新竹湖口裝甲基地遭到中國戰轟機以及武裝直升機的突襲攻擊，由守軍進行反擊與防衛作戰，以聯合火力擊退來犯共機。實兵操演部分，還包括模擬共軍傘兵空降機場，我軍展開反空降演練等等。

海軍在2018年4月舉行「擴大不同艦型組合訓練」，共有20餘艘軍艦參與。（圖：取自總統府發佈影片）

前總統馬英九在2014年9月登艦出海視導漢光演習「海空聯合截擊演練」及校閱艦隊分列式。（圖：取自總統府發佈照片）

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