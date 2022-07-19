邊境開放爭取國際旅客來台？ 蘇貞昌：會斟酌放寬條件適度因應

行政院長蘇貞昌今日出席「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」擴大防疫會議，會前並接受媒體訪問。（記者塗建榮攝）

2022/07/19 09:50

〔記者林惠琴／台北報導〕蔡英文總統日前在民進黨全國黨員代表大會上表示，將仔細評估開放的時程表，重新爭取國際旅客來台灣。對此，行政院長蘇貞昌今日到衛福部疾管署出席擴大防疫會議時表示，國內疫情確實很明顯在緩緩下降，「我們也會斟酌放寬所說的條件來做適度的因應」。

蔡英文總統先前指出，面對後疫情時代，我們有能力在變動的世界局勢中走向世界舞台，隨著生活回到常軌，執政團隊也會抓緊振興經濟的機會，仔細評估開放的時程表，重新爭取國際旅客來台灣。

蘇貞昌今日被問及相關事宜時回應，大家一起防疫、做好所有的工作，對於邊境，一直都注意到國外疫情、國內醫療量能與整個情況來評量因應，現在國外BA.4、BA.5疫情再起，「我們小心謹慎」，而國內確實很明顯在緩緩下降，「我們也會斟酌放寬所說的條件來做適度的因應」。

蘇貞昌今日到疾管署為新上任的防疫團隊加油打氣，衛福部長薛瑞元、指揮中心指揮官王必勝、行政院首席防疫顧問張上淳等人均到門口迎接，再一起上樓召開擴大防疫會議，會議過程未開放媒體採訪。

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