還原建議拆台北忠孝橋引道過程 沈慧虹：謝謝柯文哲認同與肯定

沈慧虹今上電視還原建議拆除台北市忠孝橋引道過程。（資料照）

2022/07/18 22:59

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹今接受三立新聞台《新台灣加油》節目專訪，還原2014年她建議柯文哲拆除忠孝橋引道的過程，沈慧虹也證實柯文哲曾邀她擔任台北市交通局長，對於柯文哲認同與肯定她的交通專業，表達感謝。

《新台灣加油》主持人許貴雅問及，近日柯文哲、蔡壁如頻攻擊忠孝橋拆除並非沈慧虹政績，但台北市副市長黃珊珊又曾公開稱讚她「表現出色」，沈慧虹表示，選舉難免會有交鋒，且有各自立場。

沈慧虹也還原忠孝橋引道拆除過程，她指出，1989年台北市交通管制工程處就提出北門再現計畫，當捷運路網二期規劃完成，有了替代系統後，就要把忠孝橋引道拆除，讓北門重現。

柯文哲2014年首次參選台北市長時，由於沈慧虹有長達18年在台北市府服務的經驗，熟悉台北的交通政策，遂應張景森之邀擔任顧問，並向柯文哲建議拆除忠孝橋引道，讓北門再現的計畫。

沈慧虹強調，北門再現計畫是交通界、都市發展與文資圈討論很久的集體智慧，她告訴柯文哲：「如果您當選市長，是不是把握機會，實現北門重現、西區門戶計畫？」

沈慧虹也說，很開心有一個勇敢和有決心的決策者去實現，且台北市政府拆橋團隊都是她的老夥伴，北門重現是一個偉大城市對一百多年前古城牆的尊重、致敬，這種感覺是很好的。

許貴雅談及，聽說柯文哲曾找沈慧虹出任交通局長，對此，沈慧虹證實，柯文哲當選台北市長後一年多，曾經問她要不要回台北。沈慧虹分享，當時她已是新竹市副市長，且對新竹市充滿感情，也與市長林智堅有相同的理念，包括推動人本城市、人本交通與大眾運輸等。

沈慧虹也說，當時她手上還有一項重要任務，就是一條僅500公尺卻等了30年沒有開通的「公道三」，當時遇到原住戶抗爭，她帶著市府團隊一家一戶拜訪。

沈慧虹說，她是一個工作狂，當時一心想與團隊一起完成「公道三」這項極具挑戰的任務，所以並沒有答應回台北市，但沈慧虹也說，非常感謝柯文哲對她的肯定。

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