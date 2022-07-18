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    朱立倫會美國前防長訪團 表達國民黨親美愛台

    朱立倫會晤美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）。（取自臉書）

    朱立倫會晤美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）。（取自臉書）

    2022/07/18 20:19

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席朱立倫今與美國「大西洋理事會」（The Atlantic Council）訪問團會面，與美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）、大西洋理事會資深副會長博貝利（Barry Pavel）廣泛且深入地暢談台灣的國防政策、區域局勢，還有台美雙邊關係的發展。

    朱立倫於臉書公開此次會面，朱並指出，艾斯培非常關心台灣的兵役、後備制度，以及民眾的自我防衛決心，也非常認同台灣的能源配比過度依賴進口，能源安全已經成為國家安全最脆弱的一環。

    朱立倫說，同時，他也向艾斯培明確表達國民黨「親美愛台」的基本立場，還有對加強現役、後備訓練及對「不對稱作戰」的支持。

    朱立倫表示，台灣越來越受到世界關注，他除了和國際友人傳達國民黨的堅定立場之外，如何在加強國防的同時與各方維持對話以降低台海衝突的風險，追求和平，這是最重要的目標。

    朱立倫提到，最後他們也互相勉勵，期許中華民國與美國友誼長存，未來能有更多合作機會。國民黨的政黨外交有突破，中華民國與自由民主價值就更安全。一定會繼續努力讓美國、讓國際社會聽到國民黨的理念與聲音。

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