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    首頁　>　臺北市

    陳佩琪要陳時中「具體說明」 四叉貓酸：柯文哲抹黑別人都不用

    四叉貓（左）針對陳佩琪今晚發文要陳時中說明發言內容，搬出柯文哲（右）過去指「蔡英文身邊人貪污」狠酸。（圖取自四叉貓臉書）

    四叉貓（左）針對陳佩琪今晚發文要陳時中說明發言內容，搬出柯文哲（右）過去指「蔡英文身邊人貪污」狠酸。（圖取自四叉貓臉書）

    2022/07/18 21:16

    〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市長候選人陳時中今天受訪，提及自己的太太沒有在臉書上罵人的習慣，此舉引發現任台北市長柯文哲夫人陳佩琪不滿，認為是影射她，發文要陳時中條列「具體說明」。對此，網紅四叉貓批評，柯文哲當年說總統蔡英文身旁人貪污也都不用「具體說明」。

    陳佩琪晚間在臉書貼文質問陳時中：「陳候選人上節目大談夫人干政，既然成為首都市長候選人，論述請條理分明，請具體說明哪個夫人干政？干什麼政務？最後再保證自己夫人不會做出這樣的事就好了，這才是有條理的論述，請別跟主持人一搭一唱，用含沙影射的方式汙衊人...另外主持人說我臉書罵人，您立刻回應太太不會，請您在回應『太太不會』前請先舉個實例說明我罵什麼人？要當首都市長候選人，請答述前後要有邏輯。」

    對此，四叉貓在臉書貼文表示，陳佩琪今天被陳時中的一句話逼到發文，要求說明是哪位夫人干政，不過柯文哲在2019年時也曾說過「蔡英文總統旁邊的每一個都貪污」。對此他不禁酸道：「柯文哲都不用具體說明好棒棒。」

    柯文哲在2019年時曾發重話批評蔡英文，表示雖然蔡英文沒有貪污，「但妳旁邊的每個人都貪污」，在當時引發不少人批評，要柯文哲有幾分證據說幾分話。

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