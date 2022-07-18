逃逸移工疑遭凌虐骨折還被逼吃屎 台雇主夫妻遭拘提

印尼籍逃逸移工阿美疑遭台灣雇主李姓夫妻凌虐長達14個月，被民眾PO臉書爆料，士檢今拘提夫妻到案說明。（資料照）

2022/07/18 19:57

〔記者溫于德／台北報導〕印尼籍逃逸移工阿美（化名）去年來台幫傭，疑似被台灣雇主李姓夫妻凌虐長達14個月，導致她輕則斷牙、重則骨折，甚至被逼吃狗屎，後來阿美向同鄉哭訴，也在印尼經貿代表處人員陪同下向移民署專勤隊報到並提告，士林地檢署稍早拘提李姓夫妻到案，稍晚將偵訊以釐清案情。

本案之所以會被注意，是因臉書社團「天母幫」於上月17日有民眾貼文爆料「印尼移工慘遭雇主凌虐」等訊息，經警方派員查處，發現阿美疑遭雇主長期凌虐。

但雇主李姓夫妻遲遲未到案說明，士檢今指揮移民署預計搜索雇主夫妻住處，也想查扣阿美簽下的本票，並拘提夫妻到案，然而，夫妻當下不肯配合，僵持1個多小時才願意開門，夫妻晚間將接受檢察官偵訊。

全案源於，有民眾貼文指「天龍團天龍區某棒球場，附近有印尼籍看護遭雇主凌虐軟禁」、「長達14個月期間手機被沒收，期間遭毆打骨折，耳膜破裂、牙齒斷裂，吃狗屎、遭以熱水燙傷」、「耳朵變形幾乎無法勾到耳朵到無法戴上口罩」。

貼文還提到「（阿美）近日逃出對外聯繫」、「並認為這件事情能夠揭露上新聞」，同時附上阿美多張慘被凌虐受傷後的照片作為佐證。

警方得知後已於上月13日受理阿美報案，並發現阿美原本在高雄工作但逃逸，經同鄉介紹，才到雇主李姓夫妻家工作。

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