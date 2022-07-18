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    準備造「沱江」第4至第6艘後續艦 國軍公布監造服務標案

    國防部今日公告沱江艦後續艦的監造專業服務案，圖為沱江艦春訓海上操演。（資料照）

    國防部今日公告沱江艦後續艦的監造專業服務案，圖為沱江艦春訓海上操演。（資料照）

    2022/07/18 20:09

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部正執行總額2369億餘元的「海空戰力提升計畫採購特別預算案」，其中斥資692億餘元採購10艘沱江級巡邏艦後續艦，增強海上偵巡及制海、制空火力，除了首艘後續艦「塔江艦」已服役、第2艘後續艦已啟動造艦，國防部今日也公布總額3.2億元的「高效能艦艇後續4至6艘監造專業服務」標案，完善第4至第6艘後續艦生產前準備。

    國防部為強化水面艦戰力推動「迅海計畫」，原型艦「沱江艦」2015年服役後，接續於去年獲得首艘後續艦「塔江艦」，並透過「海空戰力提升計畫採購特別預算案」獲得另外10艘後續艦，總預算為692億餘元，預計2026年執行完畢。而「沱江艦」第2艘後續艦已於去年10月開工，第3艘艦造艦準備也已完備，預計今年底前下水。

    由於國防部今年4月遞交予立法院的預算解凍報告內容揭露，沱江艦後續艦生產依期程執行，預計明年可完成第2至第6艘後續艦的交艦工作，而第4至第6艘艦的戰系裝備等均已完成簽約。國防部今日也公告「高效能艦艇後續四至六艘監造專業服務」標案，將準用最有利標方式，進行第一次限制性招標，預計8月16日截止投標並開標，全案總金額為3.2億元。

    沱江艦後續艦排水量約685噸，可搭載16枚「海劍二」防空飛彈、4枚「雄風三型」反艦飛彈、8枚「雄風二型」反艦飛彈，造艦的工期約17個月。

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