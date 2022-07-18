張綱維搬出癌母、洽談復航想解除限境 北院裁定延長限境8個月

張綱維以母親癌細胞轉移、洽談復航為由，盼北院撤銷限制住居及定期報到，但北院認定他涉嫌重罪且有逃亡之虞，仍維持原裁定。（資料照）

2022/07/18 19:44

〔記者溫于德／台北報導〕遠東航空董事長張綱維被控掏空遠航35億多元資產，檢方依違反證券交易法的特別背信等數十罪將他起訴，台北地院審理時，同意讓他重金交保，但限制住居也要求定期到派出所報到，不過並未同意解除境管，但張近期以母親癌細胞轉移、洽談復航為由，盼能免除限制住居及定期報到，北院認為他犯罪嫌疑重大且有逃亡之虞，仍裁定他自昨（17）日起延長限境8個月，報到地點、時間均不變。

張綱維是在2020年7月30日遭北院裁定羈押，北院另於2020年10月30日、12月30日分別裁定延押，並於2021年2月24日同意讓他以8000萬元保證金加2000萬元保證書准許停押。

張綱維於2021年3月17日繳納保證金與保證書後，從台北看守所離開，北院也命他限制出境、出海8月，同時需於每天上午8時至中午12時、晚間7時至深夜11時，分別到派出所報到；同年11月12日，北院重裁自同年月17日起延長限限制出境、出海8月；2022年4月29日，北院變更報到時間為每日1次。這次是因限境時間將屆，北院請張綱維表示意見。

張綱維及其辯護人說，張都有遵期出庭、報到，且張所有身家財產都在國內，不可能逃亡；張還強調，母親因肺腺癌第4期轉移至腦部，幾乎每天在就醫中，包含腦科、神經內科、泌尿科、骨科、皮膚科、內科等，請北院撤銷限制住居及定期報到處分，以利自己陪同母親看病，盡人子孝道，並使他能在國內洽談復航事宜。

北院認為，張綱維雖承認偽造私文書罪，另不爭執是否構成民用航空運輸業負責人未依核准停業致生損害於公眾及他人且情節重大罪，但仍矢口否認多數罪責。

北院說，張綱維否認的罪責包括使公務員登載不實罪、行使業務上登載不實文書罪、業務侵占罪、詐欺得利罪、背信罪、重整人對於職務上之行為虛偽陳述罪、公告申報財報不實罪、特別背信且其犯罪所得達1億元以上罪、以明知為不實之事項而填製會計憑證及記入帳冊罪、利用不正當方法致使財務報表發生不實結果罪、違法逃漏稅捐罪。

北院認為，依目前審理進度，足以認定張綱維涉犯上述多項罪責的嫌疑仍然重大，一旦成罪，未來刑責可能很重，加上他被控掏空35億多元，具有強烈逃亡動機。

北院也指，張綱維曾擔任遠航負責人，同時身為樺福集團負責人，具有一定資力及商業人脈，加上他先前曾未經同意擅自居住他地，是經檢方發現，他才向檢方報告，他還曾提領大額現金，並將名畫等財產搬到親友住處，同時躲避民間債務人催債，確實有隱匿、資產等情，故仍裁定他自7月17日起延長限境8個月，報到地點、時間均不變。

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