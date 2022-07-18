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    花蓮富源38.4度飆全台最高溫 明、後天午後雷陣雨比今天還強

    中央氣象局提醒，明、後天午後雷陣雨較今天還要強，但週四起太平洋高壓西伸，至週日全台晴到多雲且高溫炎熱。（中央氣象局提供）

    中央氣象局提醒，明、後天午後雷陣雨較今天還要強，但週四起太平洋高壓西伸，至週日全台晴到多雲且高溫炎熱。（中央氣象局提供）

    2022/07/18 19:17

    〔記者陳心瑜／台北報導〕今天全台高溫炎熱，午後大台北和山區有午後雷陣雨，今天（18日）全台最高溫出現在花蓮縣縱谷（花蓮富源）38.4度，中央氣象局提醒，明、後天午後雷陣雨較今天還要強，但週四起太平洋高壓西伸，至週日全台晴到多雲且高溫炎熱，只有山區會有零星的午後雷陣雨。

    中央氣象局預報員張承傳說，明天（19日）太平洋高壓開始西伸、增強，西南風漸轉偏南風過渡期。各地大多為多雲到晴，由於台灣還在高壓邊緣，午後雷陣雨區域集中在大台北地區、中南部、近山區平地、山區，降雨有機會比今天更為明顯，午後請留意天氣變化，另外，清晨至上午中南部沿海會有零星短暫陣雨。

    明天全台依舊炎熱，各地高溫約33至35度，氣象局針對6個縣市發布高溫資訊包括黃色或橙色燈號，提醒大台北、宜蘭、台東地區及花蓮縱谷、屏東近山區或河谷有局部36度以上高溫發生的機率。尤其中午前後紫外線偏強，外出須做好防曬並多補充水分、防熱傷害。

    週三午後雷陣雨的區域稍有變化，中部以北、全台山區、台東地區、恆春半島整天有不定時短暫陣雨。

    週四開始至週日水氣開始漸減少，太平洋高壓勢力強，中心在台灣附近，午後熱對流受到抑制，因此午後降雨漸少，主要分布在山區且更為零星，不過，這幾天大台北盆地高溫可能達37度或更高。

    氣象局提醒，太平洋高壓影響，明天（19日）中午前後台北市、新北市、宜蘭縣、台東縣地區、花蓮縣縱谷、屏東縣近山區或河谷須留意36度高溫。

    雖然目前是颱風季，張承傳說，受到太平洋高壓抑制影響，這週熱帶擾動發展的機率並不高。

    氣象局針對六個縣市發布高溫資訊包括黃色或橙色燈號。（中央氣象局提供）

    氣象局針對六個縣市發布高溫資訊包括黃色或橙色燈號。（中央氣象局提供）

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