生物奧賽傳捷報 我選手勇奪3金1銀佳績

2022年「第33屆國際生物奧林匹亞競賽」傳回捷報，我國選手共獲得3金1銀佳績，左起為劉宸安（金牌）、黃與真（金牌）、胡凱捷（銀牌）、黃亮昕（金牌）。（教育部提供）

2022/07/18 19:05

〔記者林曉雲／台北報導〕2022年「第33屆國際生物奧林匹亞競賽」傳回捷報，本屆由亞美尼亞主辦，在65個國家、62個參賽隊伍、238名參賽學生中，我國選手共獲得3金1銀佳績，因個人排名尚未出爐，我國的國際排名因此也尚未出爐。

代表隊3位金牌獲獎者，分別為建中學生黃與真、國立嘉義高中學生劉宸安及黃亮昕，台中一中學生胡凱捷獲銀牌。

黃與真的高中生活與生命科學，尤其是生物競賽綁在一起，他非常享受一整天待在圖書館，讀了不少學門的專書，且加入中研院高中生命科學人才培育計畫，進入了生醫所的癌症分子生物學實驗室，一切都很有趣且新奇。

劉宸安對生物最有熱忱且最擅長，生物對她來說是為了更適應這個環境，小至分子層級，大至群集、生態系，所寫出的一篇篇豐富傳記。

黃亮昕自認在讀書過程中原被成績綁架，個性變成得過且過，直到與生物奧林匹亞邂逅才再度燃起對科學的熱愛，陷入生物學的汪洋之中；他的高中老師表示，幫他借書和買專書也成了老師快樂的日常，他的辦公室裡不時出現的蟑螂和孔雀魚和差點去學校黃土堆挖掘的嘉中大蚯蚓等，都是亮昕心心念念的生物實驗材料。

胡凱捷的興趣是觀察與拍攝自然與生物，以及思考生物機制背後的原理，高中三年頻繁參與國內生物競賽及生物相關活動，但在競賽上遭受挫折與失敗的次數，遠比成功的次數多出數倍，參加國際奧賽是站上更廣闊的舞台，接觸到更多生物的領域。

代表團由國立中山大學生物科學系教授陳錦翠擔任領隊、國立中興大學生命科學系副教授蕭淑娟擔任副領隊。金牌和銀牌得主均可保送或推薦大學院校，另獲得教育部各頒發20萬元及10萬元獎學金，國教署表示，明年賽事將由阿拉伯聯合大公國主辦。

2022年「第33屆國際生物奧林匹亞競賽」傳回捷報，我國選手共獲得3金1銀佳績，由左至右為胡凱捷（銀牌）、劉宸安（金牌）、黃與真（金牌）、黃亮昕（金牌）。（教育部提供）

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